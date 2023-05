Raúl Velasco y el inesperado trato que le dio a Mi Banda el Mexicano: “No aceptaba onda grupera en su programa”

Hace apenas unos días, Casimiro Zamudio, líder de Mi Banda El Mexicano, ofreció una entrevista en la que fue cuestionado sobre su paso por “Siempre en Domingo”, uno de los escenarios más difíciles de la industria del espectáculo durante la segunda mitad del siglo pasado debido a que Raúl Velasco era un crítico sumamente mordaz con los artistas que no le llenaban el ojo, sin embargo, el creador del “baile del caballito” sorprendió al revelar que el famoso presentador siempre los recibió de forma cálida pese a que no era muy fanático del género grupero, por lo que sus palabras sorprendieron a más de uno.

Estas palabras de Casimiro Zamudio fueron vertidas durante una entrevista que ofreció para “La Mejor” pues hizo un recorrido por su exitosa carrera musical y al igual que una gran cantidad de artistas señaló que “Siempre en Domingo” fue una plataforma muy importante pues aumentó su fama de manera considerable ya que dicho programa era transmitido fuera del país, no obstante, al ser cuestionado sobre el trato que les había dado Raúl Velasco, el cantante aseguró que nunca conoció el “lado oscuro” del presentador del que tanto se ha hablado, pues en cada ocasión que fueron invitados al programa, el también productor los hacía pasar a su camerino para poder saludarlos.

Cabe mencionar que, Casimiro Zamudio señaló que Raúl Velasco era una persona “muy especial” y que en “Siempre en Domingo” no había espacios para cantantes o a grupos pertenecientes a la llamada “onda grupera”, sin embargo, decidió invitar a “Mi Banda El Mexicano” debido a que era la sensación del momento.

“Raúl Velasco, era una persona muy especial, mucho muy especial y miraba por encima de la cabeza de todo el mundo, pero desde la primera vez que nosotros nos presentamos en “Siempre en Domingo”, que Raúl Velasco no aceptaba onda grupera en su programa, nos dijo su coordinador artístico, Octavio Esquerra, ‘muchachos, les habla el señor Velasco, quiere que lo vayan a saludar’ y fuimos nos recibió en su camerinito que tenía ahí ‘muchas gracias por haber venido’, nosotros cerramos siete veces el programa, ningún otro grupo lo hizo y en las siete veces nos mandó a llamar para saludarnos, yo no me pudo expresar mal de Raúl Velasco”, manifestó Casimiro Zamudio.

Cabe mencionar que, esta anécdota de Casimiro Zamudio sorprendió a más de uno pues existen distintos testimonios en los que se asegura que Raúl Velasco llegó a rechazar a múltiples artistas por su forma de vestir, por su forma de expresarse y hasta por el estilo de su música, incluso, en su momento llegó a humillar a “Bronco”, lo cual, dejó en evidencia que era muy hostil con los artistas de la “onda grupera”, no obstante, muchos creen que el haber tratado bien a “Mi Banda El Mexicano” fue solo una estrategia pues el tenerlos en su programa era garantía de altos niveles de rating.