Ángela Aguilar sigue sin vender boletos para su gira “Pienso en ti”, ahora reportan bastantes lugares disponibles

Ángela Aguilar y sus familiares son presa de ataques por presuntamente no vender las entradas de los lugares en los que se presentan, Pepe Aguilar fue uno de los primeros en enfurecer ante tal rumor y demostró en su pasado evento en la Plaza de Toros México que su espectáculo “Jaripeo sin fronteras” sigue siendo de los favoritos del público.

Pero ahora pasa lo mismo con la serie de eventos programados para la nueva gira de Ángela Aguilar, en redes sociales circula la noticia de que la venta de los boletos no ha sido tan prometedora como la producción había planeado y que aun hay muchos espacios libres en los auditorios a los que llegará la “Princesa del regional mexicano” con “Pienso en ti”.

Al momento de consultar la disponibilidad se aprecia una gran cantidad de lugares que aún no han sido comprados por algún interesado en asistir a disfrutar del nuevo proyecto de Ángela Aguilar que cabe puntualizar primero arrancará en Estados Unidos, pero también piensa llegar a algunas ciudades de México.

Las próximas fechas empiezan en Chicago el 2 de junio, después Nueva York el 4 de junio, seguido de Wheatland el 9 de junio, Las Vegas el 10 de junio, Irving el 16 de junio, Houston el 17 de junio, Inglewood el 23 de junio y Phoenix el 24 de junio sería el último lugar confirmado en lo que corresponde a la primera etapa del lanzamiento.

Según lo que la intérprete de “Dime cómo quieres”, “En realidad”, “Que agonía” y “Tu sangre en mi cuerpo”, en la gira cantará las canciones que han formado parte de todos estos años de su carrera, algunas acompañadas de mariachi, además de boleros y otros proyectos que están dentro de sus composiciones originales.

Hay que puntualizar que no solo se trata de una gira, pues además lanzará su nuevo material musical, el cual llevará el mismo nombre y confesó que es uno de los discos que más le entusiasman, en el que mejor cantó, pues tuvo la oportunidad y el privilegio de trabajar con músicos increíbles, sin olvidar a su padre, quien es la mente creativa de su carrera.

“Muy pocas personas saben lo mucho que significa esto para mí, es un orgullo, yo porto trajes mexicanos porque yo soy más mexicana que nada, mis papás me enseñaron a ser orgullosa de dónde vengo, vengo de muchos lugares, mi sangre viene de muchos lugares, pero eso no me quita lo orgullosa que me siento de ser mexicana”, comentó.