Ángela Aguilar se va a Estados Unidos anuncia nueva gira sin ninguna fecha en México y esta es la razón

Emocionada y alegre es como se mostró Ángela Aguilar durante una transmisión en vivo que hizo en Instagram para dar a conocer todo lo referente a su tour “Piensa en mí”, su cuarta gira en lo que lleva de carrera a sus escasos 19 años, según información que dio a conocer en el video en el que explica detalles y muestra los sitios en los que se presentará.

Una de las cosas que más llamó la atención de los espectadores es que a donde llegará “Piensa en mí” son ciudades en Estados Unidos que aseguró son de sus favoritas, algunas de las personas del público inmediatamente se asombraron de no ver ningún recinto en México, pero rápidamente dijo que eso es sólo el comienzo y que habrá mucho más que aún no dan a conocer.

La lista de fechas que realizará.

Para el recorrido Ángela Aguilar y su equipo tienen pensado presentar las canciones que han formado parte de todos estos años de su carrera, habrá música de mariachi, boleros, hasta otros proyectos que forman parte de sus composiciones originales, pues cabe destacar no nada más triunfa con su voz, también lo hace con sus letras.

Se describió más consciente de todo lo que pasa a su alrededor y de lo afortunada que es por el equipo que la respalda. También recordó que desde que es una niña admira a grandes mujeres de la música mexicana y ahora le da un gran placer ser una de las representantes de estas canciones en todo Estados Unidos, por lo que tiene un gran reto que es vender todos los boletos de los conciertos y conquistar al mercado anglo.

Ángela Aguilar también confirmó que junto a la gira lanzará su nuevo material musical, el cual llevará el mismo nombre. “Para mi es uno de los discos que más ganas le eché, que mejor canté en mi opinión, que tuve la oportunidad y el privilegio de cantar con tantos músicos increíbles, mi papá que tiene las mejores ideas del mundo y entonces pues decidimos hacer ‘Piensa en mí’”, reveló.

Otra de las cosas que mencionó sobre el álbum es que retoman el bolero y toda su historia, del origen y de los mejores exponentes de este género tan especial para la música en español. “Muy pocas personas saben lo mucho que significa esto para mí, es un orgullo, yo porto trajes mexicanos porque yo soy más mexicana que nada, mis papás me enseñaron a ser orgullosa de dónde vengo, vengo de muchos lugares, mi sangre viene de muchos lugares, pero eso no me quita lo orgullosa que me siento de ser mexicana”, aseveró.

Las próximas fechas de Ángela Aguilar

Chicago: 2 de junio del 2023

Nueva York: 4 de junio del 2023

Wheatland: 9 de junio del 2023

Las Vegas: 10 de junio del 2023

Irving: 16 de junio del 2023

Houston: 17 de junio del 2023

Inglewood: 23 junio del 2023

Phoenix: 24 de junio del 2023

