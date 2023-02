VIDEO | Revelan el verdadero motivo por el que Ángela Aguilar fue a Cuba, nadie se lo esperaba

Ángela Aguilar prepara nuevo disco TW/angelitasvip

Días atrás usuarios de redes sociales se maravillaron con las bellas postales que compartió la familia Aguilar desde Cuba, específicamente con las imágenes de Ángela, quien dejó al descubierto su buen gusto y elegancia con los atuendos que empacó y después lució en el paradisiaco lugar, todos imaginaron que las estrellas se tomaron unos días de su apretada agenda de trabajo, pero no contaban con la cosa impresionante que hicieron allá.

Ángela Aguilar fue la que reveló el secreto, según un video publicado por diversas cuentas de espectáculos en redes sociales, una de ellas @chamonic3 compartieron el momento en el que la “Princesa del regional mexicano” menciona que acudió a Cuba a grabar un disco de boleros que estará compuesto por 10 hermosas canciones.

La estrella estuvo acompañada por su padre Pepe Aguilar y entre los dos ofrecieron a la audiencia algunos detalles, entre lo primero que expresaron está que desean rescatar algunas melodías y darles la frescura y lo juvenil con la voz de Ángela Aguilar, otra de las cosas que señalaron es que la intérprete se convertirá en la primera mujer en hacer algo de este tipo.

“Fuimos a cuba a grabar boleros, para un disco y un concepto que se le ocurrió a mi papá de traer estos boleros tan tradicionales, tan típicos desde hace micho tiempo, canciones que cantaban Los Panchos, Buena Vista Social Club, pero ahora modernizarlos, traerlos a mi voz y hacer un proyecto que no solamente enseñe lo bonito de la canción, sino también lo bonito de donde vienen las canciones”, dijo la también empresaria.

Mientras que el orgulloso padre también aseguró que será un trabajo muy completo, aunque no mencionó la fecha de estreno. Y es que hay que reconocer que Ángela Aguilar tiene una carrera desde que tenía nueve años y ahora a los 19 años sigue sumando aciertos en su vida profesional y se coloca como un referente de la música popular.

“Es que algo así no se ha visto en la voz de una mujer desde que yo lo recuerdo, entonces me parece un gran atino, es un derivado de ‘Mexicano hasta los huesos’, la verdad no hay como un nombre para este tipo de espectáculos que estamos haciendo porque abarca todo, es un especial musical que va para las plataformas, pero es un disco, pero también son 10 videos”, aseguró Pepe Aguilar en su intervención.