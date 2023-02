Desde La Habana, Ángela Aguilar paralizó la red con ajustado top

Ángela Aguilar sigue imponiéndose en las plataformas digitales con su música y publicaciones en donde muestra su hermosura y los más diversos looks que suele utilizar. La artista de 19 años tiene más de 9 millones de seguidores en Instagram y, en su mayoría, son mujeres de su edad que aman sus canciones y su sentido de la moda.

Ángela Aguilar posando. Fuente: Instagram @angela_aguilar_

La hija menor de Pepe Aguilar es ovacionada en cada show que ofrece y merecedora de comentarios como “Guapísima”, “Siempre tan bonita”, “La más hermosa” y “Preciosa”. Aunque no faltan quienes aún la critican por haber expresado “Corazón 25% Argentina, 100% orgullosa hoy, todos somos más celestes que el cielo”, tras la consagración mundial del Seleccionado de Lionel Messi.

Ángela Aguilar posando. Fuente: Instagram @angela_aguilar_

Al respecto, su padre Pepe y su hermano Leonardo Aguilar han salido a responder aquellas críticas. “Sí tiene sangre argentina, pues qué quieren que haga. Todos esos haters que dijeron que no era mexicana, tiznó a mi madre”, remarcó el líder de la dinastía Aguilar, mientras que Leonardo sentenció: "Te lo juro me ha dado mucha tristeza todo este tema porque nadie le quita lo grandioso de México. Ángela ha hecho muchísimo por México. Lo llevamos en la sangre. Jamás en la vida me voy a avergonzar de ser quién soy y venir de donde vengo”.

El posteo de Ángela Aguilar en Instagram

La joven cantante y su papá Pepe Aguilar se encuentran en Cuba y si bien aún no han revelado el motivo del viaje, ambos han regalado a sus seguidores algunas postales de La Habana. “Alguien sabe dónde estoy? Lo que estoy haciendo no les puedo decir aún”, escribió el artista tras algunas fotografías.

Ángela Aguilar posando. Fuente: Instagram @angela_aguilar_

Por su parte, Ángela Aguilar sólo se limitó a publicar dos imágenes en donde se la ve posando en un balcón y con los característicos edificios cubanos de fondo. La foto sumó rápidamente miles de likes ya que paralizó las pantallas con su hermosura y luciendo un ajustado top de color negro.

