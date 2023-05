Nodal le escribió esta pasional y romántica canción a Cazzu, cuentan su historia de amor

Tal y como lo venía anunciando desde hace algunas semanas, este 25 de mayo salieron a la luz todas las canciones que forman parte del disco “Foraji2”, el proyecto en el que Christian Nodal ha trabajado por varios meses atrás, pero la sorpresa para sus seguidores fue conocer el sencillo que le dedica a Cazzu, su pareja sentimental.

“Cazzualidades” es la forma en la que Nodal tituló la melodía que compuso para la madre de su próxima bebé, ya que presuntamente será una niña. El video de la canción está disponible en YouTube desde la cuenta oficial del grupero, tiene una duración de tres minutos con 11 segundos y en el trayecto relatan su desconocida historia de amor.

La pareja quien había mantenido en secreto los detalles de cómo se conocieron, ahora dejó al descubierto que tuvieron una romántica y pasional manera de encontrarse, en la que por lo que compuso Nodal, él quedó deslumbrado con la belleza y carácter de Julieta Emilia Cazzuchelli, nombre real de Cazzu.

Entre los detalles previos al lanzamiento que ofreció Nodal es que el video está dirigido por Fernando Lugo y que la letra llegó después de qué le fue muy difícil conquistar a la trapera, pues asegura que Cazzu tenía desromantizadas muchas cosas que a él le parecían normal, por lo que tuvo que ser creativo.

También en la letra se hacen referencia al fernet, una bebida alcohólica amarga de color oscuro y aroma intenso, que se consume mayormente en Argentina, país natal de Cazzu. Así mismo Nodal puntualiza en que ella llegó a brindarle alegría y que lo que ahora vive a su lado es mejor de lo que había imaginado.

A través de su cuenta oficial en Instagram, la estrella invitó a todos sus seguidores a disfrutar de lo que presumió es el tema más hermoso del mundo y aprovechó para agradecer a su novio por tan impresionante gesto, también declaró todo el amor que siente por el mexicano.

Una noche de pasión lleva una vida de deseos

Puede que no sea Romeo, pero a mi Julieta quiero

Desde esa noche yo siempre la encuentro en mis sueños

Lo triste es cuando despierto y solo está en mi pensamiento

No, no miento cuando digo

Que contigo lo vivido ha sido

Como un paraíso hecho en piel

Desde lejos es testigo el reloj que tanto miro

Porque no veo la hora pa' volver



[Coro]

Y hablar de amor, solos tú y yo

Con la luz de la luna en los labios Fernet, más calientes que el sol

Pa' hablar de amor, pa' hablar de vos

Cuéntame tus secretos, sé qué hacer con esto, amarte mejor



[Verso 2]

Dime quién eres y por qué paras el tiempo

¿De mí qué quieres? Que yo te lo doy contento

Y si me arrepiento, tranqui, te cuento

Los que aman de verdad nunca terminan perdiendo

Si estoy sonriendo es por tu culpa

Quiero bailarte al ritmo de una cumbia

A Cazzu tú eres lo que buscaba

Nah, tú eres mejor de lo que me tocaba

Dime si te ha pasado

Que así tan de repente

Alguien se mete en tu mente

Y ya no quiere salir

Así me pasó contigo

Pero tú bajaste al pecho

Sin razón y sin derecho

Pero me gustas ahí

[Coro]

Pa' hablar de amor, solos tú y yo

Con la luz de la luna en los labios Fernet, más calientes que el sol

Pa' hablar de amor, pa' hablar de vos

Cuéntame tus secretos, sé qué hacer con esto, amarte mejor



[Outro]

Pa' hablar de amor y casualidades

Pa' hablar de amor y casualidades

Pa' hablar de amor y casualidades

Pa' hablar de amor y casualidades