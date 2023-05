Christian Nodal confiesa que fue tan difícil conquistar a Cazzu que hasta escribió una canción en la que dará detalles

Christian Nodal ha confirmado estar en uno de los mejores momentos de su vida, recientemente conquistó Madrid con su tour “Foraji2”, pues según ha declarado en redes sociales vistió la ciudad española de botas y sombrero y se catalogó como el primer mexicano en llenar con más de 15 mil personas el Wizink Center.

La estrella y creador del “mariacheño” también está por convertirse en padre junto a Cazzu, una intérprete de trap originaria de Argentina, ambos han expresado estar muy contentos y a la espera de lo que se rumora es una niña, aunque no lo han dicho formalmente, lo que si mencionó Nodal en una entrevista es que no es lo mismo conquistar al público con su música que, a su ahora amada pareja, pues aseguró no fue nada fácil llegar al corazón de la “Nena trampa”.

En una entrevista para el medio español “Las Top News” describió que le costó mucho trabajo que Cazzu le diera el sí, pues cortejar a una chica de Argentina no es como el pensaba, ya que sus tácticas de “músico, poeta y loco” no le funcionaron como en anteriores ocasiones y tuvo que idear cosas nuevas para lograr estar con la chica de sus sueños.

Y aunque ahora ha decidido ser más cuidadoso con lo que comparte en su relación, Nodal llevó a cabo una canción llamada “Cazzualidades” en la que contará algunos de los detalles de cómo surgió el enamoramiento y como le hizo para que Cazzu cayera en sus encantos y hasta lo llegara a nombrar “novio mariachi”.

“Se llama ‘Cazzualidades’ y ya vamos a grabar el video justo terminando lo del show vamos a estar por Miami grabando con Fernando Lugo mi hermanito que lo quiero mucho, es mi director, esta canción es muy preciosa viene de lo muy profundo de mi corazón y va en el proceso de la conquistada”, explica Nodal.

“Tienen desromantizadas muchas cosas, van mucho a terapia, no sólo es que se dejen envolver, son muy inteligentes. mi único consejo es que no se rindan. Si supieran cómo me la aplicó Julieta, no estuvo fácil, fue un proceso bonito", dijo Nodal.

Otra de las cosas que ha dicho en sus redes sociales, es que el video de la canción estará disponible el 25 de mayo, así como el de toda la segunda parte del disco “Foraji2”, con el que cierra uno de los proyectos más importantes de su carrera en el que compartió créditos con estrellas de otros países y de diversos géneros musicales.