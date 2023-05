Christian Nodal: Este es el primer regalo que le dio a Cazzu en el Día de las Madres

Nodal y Cazzu recientemente anunciaron que están a la espera de su primer bebé, los cantantes se dijeron muy contentos por la nueva etapa de su relación sentimental, pues cabe destacar que tienen poco más de un año y presuntamente ya habían formalizado su amor y hasta pensaban en vivir juntos.

Aunque las estrellas internacionales han buscado privacidad en su historia, ahora que Cazzu está embarazada han dado a conocer algunos de los momentos especiales en el proceso, también ya se especula que es una niña la que viene en camino y que ya están pensando en el nombre que le otorgarán al bebé.

Otra de las cosas que Cazzu dio a conocer en su cuenta oficial en Instagram fue el primer regalo que su novio Nodal le ofreció este día especial en el que, aunque aún no nace el bebé, ya está por convertirse en mamá. Según la imagen que se aprecia en su perfil el cantante le envió un ramo de girasoles.

Después de que fue revelada la pancita del embarazo de Nodal, los fanáticos de los famosos aplaudieron la familia que están agrandando, pero también se sorprendieron con las declaraciones y las cosas que están por hacer antes de que nazca el o la bebé. Una de las cosas que tienen por resolver tiene que ver con los tatuajes del grupero.

“En estos momentos me estoy quitando los tatuajes de la cara, y es un proceso doloroso, aunque me gustan los tatuajes. Voy a abrir muy pronto un tattoo shop en Los Ángeles, me gustaría que mi hija conozca mi cara”, aseguró el sonorense.