Christian Nodal: esta es la tremenda cantidad que va a pagar por borrarse los tatuajes de su rostro

Desde que Cazzu destapó la noticia de su embarazo, ella y su novio Christian Nodal no han dejado de estar en la mira de los medios de comunicación y de los fanáticos, quienes se preguntan si será niño o niña, siendo la segunda opción la que más predomina, también se especula el nombre de su primer hijo.

Ahora que el grupero está por convertirse en padre dio a conocer que tomó una decisión muy importante que corresponde con su aspecto personal, se trata de la eliminación permanente de todos los tatuajes que lleva en el rostro, pues asegura que quiere que su bebé lo conozca tal y como es.

En una de las declaraciones del intérprete al medio colombiano El Tiempo, lo que dijo es que a pesar de que busca la eliminación de todos los diseños que lleva sigue con su gusto y no mencionó si también se realizará dicho procedimiento en otras partes del cuerpo o solo será en la cara, también añadió que ha sufrido algunas dificultades y hasta dolor.

“En estos momentos me estoy quitando los tatuajes de la cara, y es un proceso doloroso, aunque me gustan los tatuajes. Voy a abrir muy pronto un tattoo shop en Los Ángeles, me gustaría que mi hija conozca mi cara”, fue lo que mencionó de primera instancia.