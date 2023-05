Hermano de Martha Higareda se pelea en Twitter por las burlas a la actriz, así fue la discusión

Martha Higareda fue tema de conversación durante varios días, pues muchos usuarios de redes sociales la acusaron de ser "mentirosa" debido a sus espectaculares anécdotas. Aunque hasta el momento, la actriz lo ha tomado con humor, recientemente reveló que su hermano, no le han gustado la serie de burlas que rondan en las plataformas digitales, por lo que hasta se llegó a pelear en Twitter para defenderla de sus detractores.

Después de varias semanas de ser tendencia, la protagonista de "No Manches Frida" se animó a hablar de la controversia en el podcast "De todo o mucho", en el cual comparte micrófonos con Yordi Rosado. Durante la conversación, la actriz, de 39 años, dijo que ella tomó con humor toda la situación en la que se vio envuelta y aseguró que sus anécdotas son reales, sin embargo, su familia no tuvo el mismo ánimo que ella, pues indicó que su hermano José Luis se molestó por todo lo que decía.

Así fue como se peleo el hermano de Martha Higareda por defenderla

La actriz se volvió en tendencia en Twitter por varios días debido a que los usuarios la convirtieron en meme y fueron blanco de críticas, aunque Higareda confesó que los ignoró por completo, aseguró que uno de sus familiares no lo hizo y que hasta se puso a discutir con algunos internautas que la tachaban de mentirosa, pues él sabia que todo lo que había narrado la protagonista de películas era verdad.

"Lo que sí pasó es que a uno de mis hermanos sí le afectó. Nos fuimos a Universal Studios, mi hermano estaba furioso y dijo 'yo me agarré en un pleito con alguien en Twitter, te estoy defendiendo porque sé que las historias te han pasado' , le respondí que no me tenía que defender, es en relajo, todo lo que están pasando son en broma", destacó la actriz quien se mostró relajada a pesar de los recientes ataques en su contra en los que desacreditan sus historias.

Al notar que ella no estaba molesta por todo lo que se decía sobre sus vivencias, su hermano le preguntó la razón por la que no contestaba a los ataques, por lo que Martha Higareda le respondió que había que tomar todo con humor, porque esos problemas no son nada comparados con los que viven otras personas que realmente lo están pasando mal. Asimismo, resaltó que es bueno poseer la capacidad de reírse de uno mismo.

"Me preguntó cómo le hacía para no enojarme y le dije que había que tener la capacidad de reírse de uno mismo. Esto no es nada, hay personas que se están muriendo, claro que me voy a reír de esto", destacó la protagonista de "Amarte Duele", quien relató que logró que su hermano se tranquilizara cuando le prometió que esta situación no la afectaría: "entonces se super relajó y me dijo 'entonces si tú estás bien, no hay problema' , en fin, todo va a estar bien".

La actriz aseguró que tomó con humor toda la situación Foto: Especial

SIGUE LEYENDO:

VIDEO: Martha Higareda reacciona a su corrido tumbado y a los memes de sus fantásticas aventuras