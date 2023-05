Maya Nazor revela la verdadera razón por la que "plantó" a Mona: "Dependía de quién fuera a la fiesta"

Tras dejar plantada a Marisol Rodríguez, mejor conocida como Mona, durante su fiesta de cumpleaños, Maya Nazor explicó la verdadera razón por la que no fue a la celebración de una de sus mejores amigas en las redes sociales. La aclaración surge después de que en plataformas digitales se comenzara a especular que no fue a la reunión debido a que estaría Karely Ruiz, quien tuvo un breve romance con su exnovio y padre de su hijo, Santa Fe Klan.

La influencer, de 24 años, hizo una transmisión en vivo por medio de su cuenta de Instagram para interactuar con sus 5.4 millones de seguidores, sin embargo, no pudo evitar los cuestionamientos sobre los motivos que la llevaron a cancelar su asistencia a la fiesta de Mona, ya que desde hace algunos días la propia beauty blogger dio a conocer a sus fans que se encontraría con la joven y la modelo de OnlyFans en su celebración, no obstante, a última hora ninguna de las dos pudo ir.

¿Maya Nazor no quería ir a la fiesta de Mona por culpa de Karely Ruiz?

La creadora de contenido indicó que en un principio no estaba segura de si iría a la fiesta de Mona, ya que dependía de quienes serían los invitados, sin embargo, después se animó a asistir, por lo que estaba muy emocionada porque llegara el día. "Ya me moría de ganas por a la fiesta. Yo dije 'nada, ni nadie me puede arruinar ese día y pues yo quiero ir con Mona'" aseguró la joven influencer y modelo de redes.

Maya Nazor era una de las amigas especiales que esperaba Mona Foto: Instagram

Sin embargo, el día previo a que se llevara acabo la gran celebración, se enfermó Luka, su hijo que está a punto de cumplir un año de vida, así lo informó Maya en aquel live en el que recordó que es madre soltera y que no puede dejar a su pequeño solo para irse a festejar. "Mi prioridad es mi bebé. Luka es un bebé no tiene ni siquiera un año, yo no lo puedo dejar, yo no puedo preferir a una fiesta antes que a mi bebé. Justo el sábado por la noche él empezó inquieto, en la madrugada se levantó y tenía fiebre", destacó.

Maya Nazor aseguró que en ese momento le avisó a Mona que si su hijo se seguía sintiendo mal no iba a poder asistir a su reunión. La creadora de contenido también destacó que tenía que viajar a otro estado para ir a la fiesta, ya que la novia de Geros vive en Guanajuato, por esa razón consideró que no era la mejor opción para que su bebé pudiera recuperarse. "Si yo no tuviera un hijo, yo no veo por qué no hubiera ido. Hubiera sido más fácil para mí ir, pero cuando eres mamá ya no es fácil muchas cosas".

Fue de esta forma que Maya terminó con las especulaciones sobre que no había asistido a la celebración de Mona debido a que se iba a encontrar con Karely Ruiz, con la que tuvo una intensa discusión en redes sociales después de que se besara con Ángel Quezada, nombre real del rapero. No obstante, a pesar de que ambas confirmaron su asistencia, las dos no se presentaron a la tan esperada fiesta de la beauty blogger que estaba muy ilusionada de ver a sus dos amigas.