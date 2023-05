Latin Lover envía inquietante mensaje desde el hospital: “Tuve miedo”

Víctor Manuel Reséndez Ruiz, quien es mejor conocido dentro del mundo de la lucha libre y del espectáculo como Latin Lover, causó una gran preocupación entre sus fans durante las últimas horas debido a que publicó una fotografía en sus redes sociales en la que se dejó ver desde la cama de un hospital y dio a conocer que fue intervenido quirúrgicamente de la columna y aunque no es la primera que se realiza, el también modelo y colaborador de “Hoy” confesó que “tuvo miedo”.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Latin Lover dio a conocer que se había sometido a una cirugía de la columna durante la mañana del lunes 23 de mayo y aunque afortunadamente todo salió bien, el luchador señaló que sintió miedo, por lo que se cree que hubo complicaciones durante la operación, no obstante, no ofreció detalles al respecto y solo adelantó que muy pronto se someterá a una nueva cirugía de cervicales por lo que pidió oraciones y buena vibra para que todo salga bien.

“Estamos acostumbrados a subir a las redes sociales solo cosas bonitas como si todo fuera perfecto, la realidad es que no lo es. Lo único Perfecto es Dios. Hoy tuve una cirugía de columna por la mañana, y aunque a lo largo de mi vida he tenido varias, les confieso que tuve miedo. Gracias a Dios salí bien, pero falta otra cirugía de cervicales. Ahí les encargo me manden buena vibra, y si pueden una oración. Nos vemos pronto, si Dios quiere”, fue el texto que escribió el también actor en Instagram.

Como era de esperarse, la publicación de Latin Lover causó una gran preocupación entre sus fans, quienes se volcaron con mensajes de apoyo, además, en la caja de comentarios también se pudieron leer textos escritos por otras celebridades de la farándula que le desearon una pronta recuperación y muy buena vibra como Mariazel, Tania Rincón, Paul Stanley, Maribel Guardia, David Zepeda, Pepe Gámez, José Ron, Liliana Arriaga “La Chupitos” y Michelle Vieth, tan solo por mencionar algunos.

Es importante señalar que, a lo largo de su vida, Latin Lover ha experimentado diversas y severas lesiones en múltiples partes de su cuerpo derivadas de su actividad en la lucha libre, en el baile y en el gimnasio, por lo que , tal como él mismo lo comentó, este tipo de situaciones no son nuevas en su vida, sin embargo, debido a que el tiempo no perdona, dichas lesiones cada vez son más complicadas de superar pues el querido juez de “Las Estrellas Bailan en Hoy” está próximo a cumplir 56 años.

Por ahora, Latin Lover no ha ofrecido ninguna declaración respecto a su situación médica actual, sin embargo, se espera que él mismo mantenga al tanto a sus fans sobre su evolución y recuperación y que en cuanto se sienta mejor pueda salir a hablar sobre su salud.