"A mí no me pagan por bailar", Ema Pulido rechaza a Latin Lover en "Las Estrellas Bailan en Hoy"

Este lunes regresaron al escenario las parejas que compiten en "Las Estrellas Bailan en Hoy", pero tras la presentación de Roll and Roll de Marie Claire Harp y Alex Durán, los que se robaron el show fueron los jueces al protagonizar un polémico momento que despertó la risa de todos los presentes y es que Latin Lover sufrió el rechazo de Ema Pulido, quien humilló al bailarín en televisión nacional.

Tras la presentación de Marie Claire Harp y Alex Durán cada uno de los jueces emitió su opinión sobre el baile, entre ellos Latin Lover quien recordó que en esta tercera semana el nivel de baile tiene que subir, pues los expertos como la maestra Ema Pulido lo saben mejor que nadie; sin embargo, dese este punto inició el enfrentamiento entre los jueces, pues el también actor afirmó que su compañera "tiene bailando desde los 16 años y es una institución en el arte".

Inmediatamente, la jueza de hierro interrumpió al luchador para explicar que su pasión por la danza comenzó "desde que tengo uso de razón; he bailado todo el tiempo. Siempre me he movido, a los 16 o 17 yo era de las primeras bailarinas de ballet folklórico de México", dijo con un tono de voz firme que destapó los aplausos de todos los presentes.

Luego de este pequeño incidente, la crítica hacia la pareja continuó con Ema Pulido quien afirmó "no se vale que Latin sea así", en referencia a los comentarios que le hace durante "Las Estrellas Bailan en Hoy"; mientras que en sus comentarios para Marie Claire Harp y Alex Durán aseguró "no veo el estilo del Rock and Roll", además que "no hay una fortaleza" ni la actitud en sus presentaciones, pues lo que muestran en su presentación es una "panza aguada y nalga aguada, con todo aguado".

Mientras la jueza continuaba con sus comentarios a los concursantes pidiéndoles que por favor investiguen cómo es que se bailaba este género en sus años dorados, se vio interrumpida por Latin Lover quien le dijo: "Vamos a mostrarles cómo se baila el Rock and Roll, véngase".

En el momento todos los presentes comenzaron a reírse de la invitación, pero la polémica inició cuando Ema Pulido lo rechazó de golpe y sin pensarlo dos veces. "Ay, no. A mí no me pagan para bailar; a ti sí, a mí no", dijo despertando la incomodidad del juez y la risa de todo el foro.

