Frente al espejo, Yailin La Más Viral afirma el top más chic de todos

Jorgina Lulú Guillermo Díaz, conocida profesionalmente como Yailin La Más Viral, es una de las cantantes dominicanas más reconocidas en el mundo. Nació en Santo Domingo y su nombre se fue imponiendo por su talento y extravagante forma de vivir. Actualmente, se encuentra disfrutando del lanzamiento de la canción “Sólo tú y yo” junto a Shadow Blow, confirmando que ya es un hecho su regreso a la música tras su embarazo.

Yailin La Más Viral le está poniendo los puntos a su ex esposo Anuel AA en cada paso que da y no le basta con privarle de disfrutar de los primeros meses de vida de su hija en común. La pequeña Cattleya nació a mediados de marzo y para el cantante puertoriqueño ha sido uno de los momentos más dulces del año, por más que con su madre no tengan un buen vinculo.

Yailin La Más Viral posando. Fuente: Instagram

Sin dudas que a Yailin La Más Viral poco le importa lo que piensa su ex pareja y padre de su hija y es por eso que ahora sorprendió a sus seguidores con una inédita postal suya, en la cual se puede apreciar lo hermosa que sigue y lo glamorosa que es a semanas de cumplir los 21 años.

Yailin presumió su silueta tan perfecta

En las últimas horas, Yailin La Más Viral compartió una fotografía en su cuenta oficial de Instagram donde posee más de 7.8 millones de seguidores. “Me manda foto que nadie más” escribió en el posteo en el que lució un vestido de redecilla dorado que dejaba ver su cuerpo. Allí dejó ver cómo se veía su abdomen a más de dos meses de dar a luz.

Yailin La Más Viral posando. Fuente: Instagram

Como de costumbre, las fotos de Yailin se vuelven tendencia y se llenan de mensajes amorosos y likes. En este caso, superó el millón de corazones rojos y tiene más de 23 mil mensajes en el buzón de Instagram.

