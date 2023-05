El nuevo guiño de Yailin La Más Viral a Karol G que la acerca más a la Bichota

Yailin La Más Viral le está poniendo los puntos a su ex pareja Anuel AA en cada paso que da. Ahora, no contenta con privarle vivir con la hija que tienen en común, hizo una publicación en sus redes donde escribió "Mañana será bonito", título del último disco de estudio de la colombiana y de su nueva gira homónima, que arranca el próximo 11 de agosto en Las Vegas.

Recordemos, Karol G se separó del puertorriqueño porque este la engaño con la cantante dominicana. Luego de ese escándalo, siempre las mujeres estuvieron en guerra y parecía que nunca iban a poder ni siquiera cruzar un saludo. Sin embargo, la madre de la hija de Anuel AA dio el primer paso y estallaron las redes.

Yailin La Más Viral. Fuente: Instagram @yailinlamasviralreal

El gran gesto de Yailin La Más Viral con la Bichota

Yailin La Más Viral no se quedó contenta con es posteo y fue mucho más allá, pues en su historia de Instagram público un video con la canción de la Bichota sonando de fondo. Los comentarios no se hicieron esperar y ese video se hizo viral en cuestión de segundo ya que es un guiño gigante para las dos mujeres despechadas.

Si nos vamos a los coemtarios del posteo, los mejores mensajes que se pudieron leer son: "Bueno y estos por qué andan atrás de Karol G, ya no me está gustando eh comportarse por favor"; "Ni Shakira se atrevió a tanto"; "Ni en la rosa de Guadalupe se vio tanto drama compa"; "Esto ya no es facturación es atracción"; "Lo que sea por llamar la atención ya que ya no le paran bolas, ay no", fueron algunos.

En definitiva, Yailin La Más Viral no deja puntada sin hilo y va por todo en esta guerra contra el cantante puertorriqueño. Sin dudas que lo peor que le puede pasar al cantante es que estas dos mujeres se unieran ya que el daño puede ser mucho mayor. Veremos si Anuel AA se anima contestar.

