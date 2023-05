A solas con Lolita Cortés y su regreso con "La palabra secreta, Password": "Tuvimos celebridades encantadoras y otras bastante estúpidas"

Una de las mujeres más talentosas y reconocidas en nuestro país está de regreso a la pantalla chica, esta vez como conductora de un programa de concursos, hablamos de Lolita Cortés quien cuenta con una larga trayectoria como actriz, bailarina, cantante y conductora que sin duda alguna plasmará su sello personal, aportando la seriedad, diversión y el profesionalismo que la caracterizan.

Lolita Cortés platicó en exclusiva para El Heraldo Digital sobre el estreno de “La palabra secreta: Password”, emisión que se estrena este sábado en punto de las 21:00 Hrs a través de la pantalla de Azteca uno.

¿De qué se trata “La Palabra Secreta: Password"?

Lolita Cortés será la encargada de la conducción de la nueva temporada de “La Palabra Secreta: Password", la cual es una coproducción entre Televisión Azteca y Freemantle.

“Es un programa de concursos que a diferencia de la versión anterior, tenemos tres juegos en un mismo programa, los dos primeros te llevan a obtener la mayor cantidad de puntos, para que al tercero puedas ir a la escalera por ese dinero, que se pueden llevar hasta medio millón de pesos”, comentó Lolita Cortés

En esta nueva edición de “La Palabra Secreta” Password, los participantes serán acompañados de dos celebridades, y los tres deberán poner a prueba su agilidad mental para llevarse el premio.

Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas para Lolita pues a su regreso a la conducción tuvo algunas desafortunadas experiencias con los invitados a “La Palabra secreta”, especialmente con las celebridades, pues asegura que hubieron algunas que se portaron muy groseras y otras más fueron “estúpidas”.

“tuvimos celebridades encantadoras que dieron todo de sí, tuvimos celebridades que se divirtieron muchísimo y que a la vez hicieron que nos divertimos muchísimo y tuvimos celebridades muy groseras, nefastas, bastante estúpidas, pero afortunadamente se logró el cometido”, dijo Lolita Cortés

Y es que, Lolita explicó al Heraldo Digital que la participación de “las celebridades” es algo muy importante pero al mismo tiempo tienen una fuerte responsabilidad ya que “cargan con el sueño del participante, que lo que más desean es poder llevarse el dinero”, pues de acuerdo con la también actriz de teatro musical muchos de los participantes le contaron que necesitaban pagar las deudas que adquirieron durante la pandemia.

Feliz con su regreso a la conducción

Por otra parte, Lolita Cortés asegura estar muy contenta con su regreso a la conducción en programas de concurso, pues pasaron muchos años para que esto ocurriera, sin embargo, está feliz con los resultados obtenidos ya que se logró el cometido de que fuera algo completamente diferente a la edición pasada.

“Me siento muy contenta, no fue un regreso fácil, pasaron muchos años para poder regresar a la televisión consciente de lo que venía era un programa de concurso…querían algo completamente diferente a lo que habían tenido con anterioridad, así que lo mejor que pude haber hecho es dejarme dirigir, hubo fluidez y no había un libreto como tal…” dijo Lolita Cortés

El regreso de “La Palabra Secreta: Password", y Lolita Cortés en su imperdible nueva temporada, será a partir de este sábado 20 de mayo en punto de las 21:00 horas a través de la señal de Azteca uno, la cual se transmite a través del canal 1 de televisión abierta y 101 para los que cuentan con sistema de paga.

