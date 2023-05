Consuelo Duval se disculpa con Federica Quijano tras señalarla de abandonar perritos: “Cometí un error”

Hace algunos días atrás, Consuelo Duval señaló a Federica Quijano de haber lanzado a la calle a unos perritos que supuestamente había rescatado, sin embargo, la integrante de Kabah no se quedó callada y salió a ofrecer su versión de los hechos, por lo que a la querida conductora de “Netas Divinas” no le quedó otra opción y terminó ofreciendo disculpas públicas a la también diputada.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que todo este escándalo se originó debido a que Federica Quijano presumió a través de sus redes sociales que su hermano, Apio Quijano, le había regalado un cachorro de la raza pastor australiano, por lo que la también cantante se mostró más que feliz y entusiasmada por su nuevo “perrhijo”, sin embargo, Consuelo Duval apareció en su post y la señaló de haber abandonado a un perro que supuestamente había adoptado.

Federica Quijano se convirtió en blanco de fuertes críticas tras los señalamientos de Consuelo Duval. Foto: IG: federicaquijano

“Rezo por él, para que no lo tires a la calle cuando crezca como le hiciste con los que “dizque” rescataste. Te recuerdo que los perros muerden porque es su forma de jugar”, escribió Consuelo Duval, quien desató una ola de críticas contra la integrante de Kabah, quien ante todos los ataques que recibió decidió salir a contar su versión de los hechos.

Fue durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante donde Federica Quijano se dijo sorprendida por las palabras de Consuelo Duval pues son muy amigas y comparten la pasión por rescatar perros y durante la charla reconoció que sí dio en adopción a un perro que rescató, el cuál era de la raza pitbull, pero detalló que lo hizo porque mordió a otro de sus perros llamado “Fénix”, el cual resultó con severas lesiones que provocaron que perdiera una de sus patitas, por lo que incluso, le recomendaron sacrificar al pitbull, pero antes de ello optó por buscarle una familia que pudiera brindarle una segunda oportunidad, lo cual, afortunadamente ocurrió.

Consuelo Duval aseguró que la integrante de Kabah había lanzado a la calle a unos perritos que supuestamente había rescatado. Foto: IG: netasdivinastv

Cabe mencionar que, durante esa charla, se puso sobre la mesa la posibilidad de proceder legalmente contra la conductora de “Netas Divinas”, pero la cantante señaló que le resultaría muy complicado proceder contra alguien que quiere tanto como Consuelo Duval a quien incluso considera como una amiga.

Consuelo Duval ofrece disculpas

Luego de la explicación de Federica Quijano, Consuelo Duval no tuvo otra opción más que ofrecer disculpas de manera pública a través de un mensaje difundido a en su perfil oficial de Instagram en el que reconoció haber emitido una opinión sin haber conocer toda la situación, por lo que se dijo muy apenada.

“De los errores se aprende y yo o cometí un error. Aprendí que no debo emitir mi opinión en un asunto del que no conozco la versión de las personas involucradas. Lo hecho, hecho está y aún deseo que esos “hermanitos” que fueron el motivo de mi impulsivo comportamiento encuentren pronto un hogar. Así que, con el mismo valor con el que me metí a su muro para emitir una opinión fuera de contexto que lastimó a una mujer que como yo rescata a animales del sufrimiento, con ese mismo valor le ofrezco desde mi muro a Federica Quijano y a sus fana una profunda y sincera disculpa”, escribió Consuelo Duval.

Cabe mencionar que, Federica Quijano no emitió su respuesta de forma pública, sin embargo, todo parece indicar que tomó de buena manera la disculpa de Consuelo Duval pues la replicó en sus historias y la acompañó con un emoji con choque de manos, por lo que se cree que este fue el fin de esta polémica.

