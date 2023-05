“Estoy bien contenta, ojalá se dé”, Galilea Montijo habla de Isaac Moreno, asegura aún no son novios pero se están conociendo

Luego de que se hicieran virales las fotografías en las que Galilea Montijo aparece en una situación muy romántica a lado del modelo Isaac Moreno en playas mexicanas, la conductora del programa Hoy, por fin habló con la prensa sobre su nueva relación.

Galilea Montijo este jueves 18 de mayo rompió el silencio y platicó con alguno reporteros que ya la esperaban a la salida de Televisa San Ángel, ahí la conductora de Hoy se sinceró y reveló que desde que anunció su divorcio con Fernando Reina, dijo que la íbamos a ver saliendo con uno o varios galanes, además dejó claro que ella e Isaac Moreno aún no son novios.

La conductora del programa Hoy, salió a media grabación de la emisión matutina por lo que platicó brevemente con la prensa y ahí aseguró que aún no hay una relación formal con Isaac Moreno, con quien sale desde hace algún tiempo.

“Se los dije desde el primer día, me verán saliendo, con uno, con otro…estoy bien contenta, salimos, nos estamos conociendo, ojalá que se dé y si no se da, muchachos les dije el otro día ‘ay, me divorcié más no me capé’”, dijo Galilea Montijo