“Ahora sí le creo muchas cosas”, Ferka habla sobre el apoyo que recibió de Frida Sofía y no descarta reunirse con ella

Luego de las recientes declaraciones que Frida Sofía hizo sobre Ferka y la polémica relación que ésta sostuvo con su exnovio el modelo Christian Estrada, es la exparticipante de “Las Estrellas bailan en Hoy” quien respondió a la hija de Alejandra Guzmán.

Cabe recordar que fue en el año 2020 cuando Frida Sofía y Ferka protagonizaron una fuerte guerra de declaraciones, luego que la nieta de Silvia Pinal advirtió a la actriz sobre Christian Estrada y al no seguir sus recomendaciones ésta se le fue con todo a Quiroz insultándome en redes sociales, pero ahora tres años después las cosas son distintas y podría darse una reunión entre ambas mujeres.

Hace tan solo unos días salió a la luz una entrevista que Frida Sofía dio a la revista TVNotas y ahí solo tuvo buenas palabras para Ferka, en dicha plática, la nieta de Silvia Pinal recordó que al inició de la relación de la actriz mexicana y Christian Estrada tanto ella como otras exnovias del modelo advirtieron a Quiroz sobre él y que solo buscaba fama más no amor.

Sin embargo, ahora Ferka también ya conoce el otro lado de Christian Estrada y agradece a Frida Sofía el como se refiere ahora a ella y que reconozca su labor como madre y jefa de familia.

Así mismo, Ferka recuerda que hace unos años, cuando Frida le advirtió sobre Estrada ella solo defendió al que era su pareja y aunque en ese tiempo no creía en las palabras de la hija de Alejandra Guzmán, ahora sí lo hace, e incluso deja abierta la posibilidad de reunirse con ella platicar de muchas cosas que no han salido a la luz.

“Lo defendí a capa y espada, no me había tocado, ni modo, me tocó igual, y le agradezco esa empatía, porque lo único que sí tengo que decir es que ahora sí le creo muchas cosas…estaría buenisimo citarnos par aya poder hablar a profundidad, y tal vez decirnos cosas que no hemos podido decir pero si me da curiosidad…” finalizó Ferka