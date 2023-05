Adal Ramones se convierte en padre por cuarta vez a los 61 años y comparte la primera foto de su hijo, Cayetano

La tarde de este jueves 18 de mayo Adal Ramones le dio la bienvenida a su cuarto hijo y a través de redes sociales compartió una serie de fotografías en las que muestra el momento del nacimiento. El conductor también dedicó un tierno mensaje a su pareja, Karla de la Cuesta, en la que le agrace su inmenso amor y fortaleza, además se dijo emocionado y nervioso.

“El poder de una mujer que da vida. Te agradezco porque tu fortaleza es inspiración. Te amo, mi Güera hermosa. Tener una familia es para mí, mi puerto seguro y mi regalo más grande de vida. Ningún triunfo profesional, ningún reconocimiento es comparable a llegar y verme rodeado por mis amores más grandes. Te amo, estoy emocionado y mil veces más nervioso que tú. Wow por ti, por todas las mujeres que dan vida y siguen siendo la clave de una sociedad”, escribió el conductor antes de la llegada de su bebé.

Nace Cayetano, el cuarto hijo de Adal Ramones. Foto: IG @adalramones

A través de sus historias en Instagram documentó cada momento del nacimiento de su hijo, Cayetano, y se dejó ver con una bata de hospital para después compartir una segunda imagen del quirófano revelando que Karla de la Cuesta tuvo una cesárea y, finalmente, la tierna postal del momento en que colocan al bebé junto a su madre.

“Queridos todos, aquí celebrando la vida. Llegó Cayetano y los dos en perfectas condiciones”, escribió el excoductor de “Otro Rollo” en la postal donde muestra a su bebé recostado junto a su madre. Hasta el momento no ha dado más detalles, pero las muestras de cariño no se hicieron esperar a través de los comentarios donde fanáticos y famosos externaron sus felicitaciones.

Adal Ramones se convierte en padre por cuarta ocasión a los 61 años. Foto: IG @adalramones

Adal Ramones responde a críticas

En diciembre pasado el conductor dio a conocer que se convertiría en padre por cuarta vez, pues además de Cayetano, en 2019 tuvo a su hijo Paolo con Karla de la Cuesta. También es padre de Paola y Diego que son fruto de su matrimonio con Gaby Valencia.

Aunque en aquel momento Adal Ramones recibió en redes sociales mensajes con los que fans y celebridades lo felicitaron por el embarazo de su pareja, también fue blanco de controversia debido a la edad en la que se convirtió en padre, ya que tiene 61 años.

Al respecto, durante una entrevista para el programa “Venga la Alegría” no dudó en responder: “No la dudé y dije: ‘Sí’. No me importa la edad que tenga, espero seguir con mucha salud y ganas y me quite el egoísmo de: ¿a mi edad?, que me gustaría ser papá, si mis hijos serían felices con otro hermano, mi esposa con otro hijo y Cristóbal bajo el mismo techo con un hermano, que tiene hermanos, pero no bajo el mismo techo”.

