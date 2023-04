Adal Ramones revela el sexo y el nombre del bebé que tendrá a sus 61 años de edad

Adal Ramones no puedo ocultar su emoción por la llegada de su bebé en las próximas semanas, pues durante una entrevista, el conductor de "Mi Famoso y Yo" se animó a revelar el sexo y nombre del bebé. Además, dio detalles sobre cuándo podría dar a luz su esposa Karla de la Mora y reveló sus pensamientos sobre qué es lo que siente ahora que se convertirá en padre a los 61 años, pues a pesar de que ya tiene tres hijos, esta será una nueva experiencia.

Este jueves, Adal acudió al programa de radio de Mariano Osorio en donde habló de esta nueva faceta como papá, pues ya tiene tres hijos: Paola y Diego, producto de su relación con Gabriela Valencia, y Cristóbal, quien tiene 3 años y que es primogénito de Karla de la Mora, a la que le lleva 25 años de edad. Durante la conversación en "Hoy con Mariano", el conductor y comediante mostró que no le importan las críticas de la gente por tener nuevamente un bebé a pesar de pasar de los 60.

Adal Ramones revela sexo y nombre de su bebé

El ex presentador de "Otro Rollo" reveló que su bebé es un niño y que llevará el nombre de Cayetano. Además, dio a conocer que su nacimiento está programado para el mes de mayo en un hospital de la capital mexicana, sin embargo, no descarta la posibilidad de que en algún momento les de la sorpresa y se adelante unos días. "Cayetano está más o menos programado para el 23 de mayo en la Ciudad de México, pero cualquier día se puede reventar la fuente y falta poquito más de un mes”, destacó el también comediante.

El hijo de Adal Ramones nacerá en mayo Foto: Captura de pantalla

En la entrevista, Ramones explicó que si bien no le da miedo la muerte, sí le preocupa ver a sus hijos crecer y que hagan sus propias vidas, por lo que ahora espera estar junto a su pequeño hijo mucho tiempo. "A mí me gustaría vivir muchos años, nunca me preocupo la muerte, de hecho no me preocupa tanto, me preocupa un poco porque si me gustaría ver a mis hijos encaminados, va a ser más difícil ver a Cayetano que va a nacer en un mes y fracción, pero quién sabe, en una de esas vivo noventa y tantos años”.

“Ojalá viva mucho y sano, si no ni pa qué, pero ojalá para encaminar a mis hijos, que es lo que más quisiera. Que dijera yo, 'quiero vivir noventa y tantos años para irme a las Fosas de las Marianas', no, a Dios, gracias, he viajado, he comido en muchos restaurantes del otro lado del mundo y aquí, eso no me llama la atención y vaya que me falta el noventa y tanto por ciento por conocer”, explicó Adal Ramones, que volvió a contestar a las críticas por convertirse en papá a los 61 años.

"Pero me llama la atención mis hijos. Yo nací para ser papá, cuando hay gente que te critica... yo jamás veo los comentarios, es una cosa sana que yo hago desde hace mucho tiempo. Cuando alguien me dice: 'Adal es que alguien dijo, no sé dónde, cómo papá a los 61', digo: '¿me lo va a mantener esa persona?', '¿lo va a educar, lo va a llevar a la escuela esa persona?'", sentenció el conductor, quien aseguró que todavía tiene energía para crías a sus hijos.

