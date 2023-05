Con un vestido azul, Maya Nazor muestra que es una mamá juvenil

La influencer Maya Nazor se ha convertido en un referente de estilo para las jóvenes, sobre todo para aquellas que ya son madres, pues ha demostrado que se pueden seguir luciendo piezas ajustadas y cortas, como por ejemplo lo hizo en su más reciente video de TikTok, en el que enseñó un minivestido azul con el que modeló su figura curvilínea, la cual recuperó a los pocos meses del nacimiento de Luka, su hijo de Santa Fe Klan.

Este martes 16 de mayo, la exnovia del rapero compartió en la plataforma desarrollada en China, un par de clips en los que se unió a algunas tendencias de baile. En las imágenes además de mostrar sus mejores pasos, también dio cátedra de estilo debido a que se lució un vestido corto con el que conquistó a sus millones de seguidores, que le dejaron mensajes en los que reconocen que es una de las celebridades más guapas de internet.

La influencer muestra su estilo juvenil en minivestido

La joven de 24 años se dejó ver en un ajustado minivestido de tirantes, que llamaba la atención debido a su tipo de estampado, ya que era azul pero con unas zonas en degradado, por lo que poseía áreas en tono blanco, como en la parte de las copas del pecho y en los costados de la cintura, haciendo así un efecto que definía su silueta curvilínea. Asimismo, tenía un escote en "V", por lo que lo hizo una prenda atrevida con la que demostró que seguirá presumiendo este estilo arriesgado y moderno.

Maya Nazor muestra mini vestido azul Foto: Captura de pantalla

A pesar de que Maya no colocó ninguna descripción para interactuar con sus millones de seguidores, inmediatamente comenzaron a comentar la publicación, en la que no sólo le dejaron halagadoras palabras, también le mostraron su apoyo debido a la reciente polémica con Ángel Quezada, nombre real de su ex novio y papá de su bebé. "Yo de verdad que te amooo mujeeer!!", "Tu haces ejercicio qué bonito cuerpa tienes", "Team maya siempre", "Ella si es linda" y "De donde es tu vestido", son algunos de los cientos de mensajes.

El post alcanzó casi 80 mil "likes" y supera los 500 mil visualizaciones a pocas horas de haberlo subido, por lo que demuestra que a pesar de los escándalos en los que se ve envuelta, sigue siendo muy querida, sobre todo porque se ha convertido en un modelo a seguir, ya que es una mamá que siempre está al pendiente de Luka, quien está a punto de cumplir un año de edad; asimismo, enseña que a pesar de que tenga un hijo, puede seguir luciendo cualquier tipo de prendas.

A pesar de que ha recibido algunos comentarios desagradables, ha sabido salir adelante y que estos no le afecten, por lo que continúa con su carrera como creadora de contenido, en donde además de mostrar lo mejor en moda, también enseña algunos momentos con su bebé Luka, quien se ha convertido en la sensación de sus cuentas a pesar de que no muestra su rostro, debido a que quiere mantenerlo alejado de los escándalos.

La influencer está el pendiente de Luka IG @nazormaya

