VIDEO | Taylor Swift le grita a guardia de seguridad en pleno concierto por agredir a una fan

Taylor Swift regresó con un arrollador éxito a los escenarios luego de cinco años de ausencia a través de una gira por Estados Unidos en la que no ha dejado de sorprender a sus fanáticos con su talento vocal y muestras de cariño, como la que tuvo con una joven del público a quien no dudó en defender de un guardia de seguridad que la agredía en pleno concierto.

La cantante ha visitado algunas de las principales ciudades del país vecino como parte de “The Eras Tour”, gira que el pasado sábado 13 de mayo la llevó a abarrotar el Lincoln Financial Field de Filadelfia, donde una fanática llegó acompañada de un grupo de amigas para ocupar uno de los principales lugares cerca del escenario. Motivo por el que Swift pudo ser testigo del maltrato que sufrió la joven por parte de un sujeto que integraba la seguridad del lugar.

“¡Detente, ella está bien! Ella no está haciendo nada. ¡Oye, para!”, gritó Taylor Swift mientras interrumpía su interpretación de “Bad Blood” para regañar al guardia de seguridad. La usuaria Briana Layfield de TikTok, quien compartió el video del momento en que la cantante estalla, señaló que la joven en el público sólo habría intentado subir a la reja que las dividía del escenario para intentar tomar una mejor fotografía.

“Él fue un dolor de cabeza toda la noche y el hecho de que esto sucediera durante 'Bad Blood' lo hizo aun mejor (…) Los guardias seguían poniendo o sus manos sobre nosotros para empujarnos físicamente fuera de la barricada, en lugar de simplemente decirnos que nos moviéramos”, señaló Layfield quien añadió que el sujeto fue escoltado fuera del recinto tras la agresión.

Regalan boletos a fan agredida

Luego de que el video donde Taylor Swift regaña al guardia de seguridad y defiende a la fan se hiciera viral, se dio a conocer que la joven agredida se llama Caitlin Gabell y que debido a lo ocurrido la cantante le regaló entradas para que asistiera a su concierto del 14 de mayo en la misma ciudad.

“Estábamos bailando, divirtiéndonos y a él no le gustaba. Y Taylor se dio cuenta, entonces básicamente fue escoltado fuera y nos ofrecieron entradas gratis para esta noche. No fue una locura, sólo un grupo de chicas pasándolo bien y él no quería divertirse”, detalló en un video compartido en TikTok.

En redes sociales se difundieron videos en los que se muestra que, además de la multitud que disfrutaba del concierto al interior del Lincoln Financial Field, cerca de 20 mil personas más que no obtuvieron un boleto se encontraban afuera coreando cada una de las canciones.

