VIDEO | Jungkook de BTS baila “La Bebé” de Peso Pluma y enamora al ARMY

El cantante Jungkook de BTS, quien también es conocido como "Golden Maknae", enamoró a sus fans en redes sociales tras bailar "La Bebé" de Peso Pluma y Ygn Lvcas en TikTok , pues demostró que luce genial moviéndose al ritmo de cualquier género y dejó claro que ser un ídolo de K-Pop no le impide ser un "belicon".

¿Cómo bailó Jungkook de BTS la canción de Peso Pluma?

El maknae de los Bangtan Boys no se salvó de bailar una de las canciones más virales de TikTok, puesto que sus fans lo pusieron a perrear con "La Bebé". En un video que los ARMY editaron, se aprecia al cantante de "Euphoria" moviéndose de manera sensual al ritmo del éxito de las redes.

El material, que fue publicado por una seguidora de Jungkook de BTS, es una recopilación de los mejores bailes del maknae en diversas presentaciones, pero dejó enamorados a sus fans, ya que consideran que luciría genial moviéndose con cualquier canción, ya sea en español o en inglés. "Omg no paro de ver el video", "Este material se va para mi galería, muchas gracias" y "No sé cómo llegué aquí, pero me encantó", fueron las reacciones del ARMY en TikTok.

(Créditos: Hybe)

¿Jungkook conoce la música latina y a Peso Pluma?

Hasta el momento, la estrella de K-Pop no ha bailado la canción del mexicano Peso Pluma con Ygn Lvcas, pero es un hecho que conoce la música latina y probablemente muy pronto lo veamos bailando la canción de "La Doble P", pues frecuentemente le gusta hacer covers de canciones muy famosas y las canta para sus fans.

Además, su fandom ya se ha dado a la tarea de utilizar su voz para conocer cómo se escucharía cantando en español canciones de artistas latinos como: Luis Miguel, Chayanne o Romeo Santos.

(Créditos: Hybe)

