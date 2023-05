BTS: Él es Jeon Jin Seo, el actor que dará vida a Jungkook en el dorama YOUTH

Tras una larga espera, se reveló el primer adelanto de "YOUTH", el drama coreano de BTS. La boyband tendrá varias sorpresas para sus fans durante el 2023, pues regresaron con una canción nueva, también festejarán el FESTA por su décimo aniversario y el resto de los integrantes tendrá su debut en solitario.

Hasta ahora, Jimin y Suga han realizado promociones individuales, seguidas de Jungkook y V en la moda como embajadores de reconocidas marcas. Aunque se desconoce cuándo se enlistarán el resto de BTS en el servicio militar, las fans podrán disfrutar de su nuevo contenido.

"YOUTH" contará la historia ficticia de BTS dentro de su universo, la cual retrata la amistad de siete jóvenes en edad escolar que harán todo por seguir juntos y cumplir sus sueños. Las fans esperaban ver a los integrantes en pantalla, pero serán estos jóvenes actores quienes los interpreten.

Conoce al actor de Jungkook de BTS en el dorama YOUTH

V de BTS es el único que ha debutado en los doramas y Jin es el integrante que tiene estudios en la actuación, aunque las fans esperaban verlos en la serie "YOUTH". Sin embargo, serán interpretados por varios actores, uno de ellos es Jeon Jin Seo, quien será Jungkook.

El actor de 16 años le dará vida al Golden Maknae en YOUTH. Su personaje es un chico que se siente indiferente ante la vida o la muerte. Jeon Jin Seo tiene una amplia trayectoria en los doramas coreanos como actor infantil, por lo que la fans se enamorarán de su actuación al ser el más joven del grupo.

El personaje de Jungkook de BTS en el dorama YOUTH es un chico que no sabe el propósito de su propia existencia, pues nunca ha experimentado la felicidad y no sabe el significado de vivir. Hasta ahora, no hay fecha de estreno, pero se filtró el primer adelanto de la serie.