Erik Rubín habla por primera vez de cómo vivió el aborto de Andrea Legarreta

Fue en 1994 que Erik Rubín y Andrea Legarreta se conocieron mientras trabajaban juntos en la telenovela "Agujetas de color de rosa", lugar donde nació la mágia que los llevaría a tener años después una relación que duró más de dos décadas y que recientemente vio su final, al menos de manera momentánea, luego de que los famosos anunciaron su separación.

Una de las razones clave por las que el extimbiriche y la exmiembro de Fresas con Crema se consolidaron como una pareja exitosa fue gracias la estabilidad y el apoyo mutuo que se mostraron durante 21 años de matrimonio, en el que ambos destacaron por su profesionalismo y su compromiso con sus carreras respectivas, lo que les permitió desarrollar una trayectoria sólida en el medio artístico al mismo tiempo que ambos se apoyaban mutuamente en los aspectos de la esfera personal.

El momento más duro para Legarreta y Rubín

Es en este sentido que ahora ha llamado la atención que recientemente Erik Rubín hizo fuertes declaraciones respecto a uno de los momentos más duros en su vida al lado de Andrea Legarreta. Fue durante una conversación con Yordi Rosado que el papá de Mía y Nina Rubín se pronunció respecto al aborto que tuvo la conductora de “Hoy” cuando ambos iban a ser padres por primera vez.

"En este embarazo, yo volví a recaer, y precisamente, esta recaída que tuve, al día siguiente teníamos que ir al doctor a ver cómo estaba el bebé y yo no llegué porque yo estaba de fiesta; no pude acompañarla al doctor", reveló el cantante.

El artista con memorable cabellera cuando estaba en Timbiriche reveló que en esta etapa de su vida él se puso muy mal por lo que había ocurrido, y que además veía el dolor de su pareja, lo que le pesaba aún más.

"De ahí me agarré (para dejar el alcohol) Fue algo superdoloroso. Yo así lo veo: ese bebé dio la vida por mí; así de grande lo veo, así de fuerte, y de ahí me agarré, y gracias a Dios, desde ese día no bebo ni uso ninguna sustancia, y la vida me cambió completamente; lo que estoy cosechando es gracias a eso", asegura.

