Héctor "N" podría pasar 10 años y medio en la cárcel por corrupción de menores, así lo dijo la abogada de Alexa Hoffman

Tras un largo proceso jurídico este jueves 11 de mayo, la defensa del actor Héctor “N”, la abogada Samara Ávila junto con Daniela Parra, compartieron con los medios de comunicación que el actor habría sido absuelto de 7 cargos de delitos sexuales, sin embargo, reveló que aún queda por determinar si es inocente o no del delito de corrupción de menores, audiencia que se llevará a cabo el próximo 18 de mayo.

Pese a la información que la defensa de Héctor “N” compartió con la prensa, por la noche del jueves 11 de mayo Alexa Hoffman y su abogada Olivia Rubio desmintieron la información que dio la contraparte, pues aseguran que Hector “N” podría pasar hasta 10 años y medio en prisión.

¿Por qué podría pasar más de 10 años en la cárcel Héctor “N”?

A diferencia de la defensa del actor, la parte acusatoria no quiso dar declaraciones ante la prensa, por lo que decidieron hablar al respecto a través de redes sociales, ahí Alexa Hoffman estuvo acompañada de su abogada Olivia Rubio quien explicó que el actor no fue absuelto de los delitos sexuales.

De acuerdo con Rubio, Héctor “N” no fue absuelto de los delitos sexuales, sino que todos se reclasificaron al cargo de corrupción de menores agravado, por lo que el próximo 18 de mayo será el día en que se le dicte sentencia al actor más no que se dictamine si es inocente o no.

“Alexa fue víctima, por parte de su padre, desde los seis años hasta los 14, de múltiples abusos. No se podían determinar si fueron siete, veinte o doscientos, así lo dijo literalmente (la juez). Al no poderse determinar, el tipo penal que mejor cubría esas conductas era el de corrupción de menores”, dijo Olivia Rubio

Tras dejar claro esto, Rubio reveló que la sentencia menor que podría recibir Héctor “N” el próximo 18 de mayo son 10 años y medio debido al delito antes mencionado.

“Esa es la verdadera información, esa es la realidad. La absolución de los otros delitos es porque los subsumió en corrupción de menores, que es un delito de comisión permanente, continua. Cualquier información distinta, es una tergiversación”, dijo Rubio

Por su parte Alexa Hoffman aseguró que su padre será juzgado por un delito peor (corrupción de menores agravado) que el de abuso sexual; así mismo pidió a todo aquel que esté viendo su video se informe de manera correcta ya que asegura la parte de la defensa de Héctor “N” solo están dando información erronea.

Finalmente la joven asegura que desea que con lo que está viviendo, chicas que están pasando por lo mismo pueda ayudarlas directa o indirectamente: “sé que, con esto, puedo ayudar a más gente”.

bmz