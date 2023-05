¿Galilea Montijo confirma que el modelo, Isaac Moreno es su novio? la conductora de Hoy habla de los rumores

Galilea Montijo es una de las conductoras más queridas de México, por su talento y carisma, pero también ha sido actriz y de vez en cuando hace cosas como modelo. Sin embargo, desde hace varios días es tendencia se especula que ya superó a su ex marido y ahora estaría con un nuevo galán, el modelo Isaac Moreno. Luego de tanto revuelo, la conductora de “Hoy” por fin salió a decir su verdad.

Siempre da de qué hablar. Foto: @galileamontijo / Instagram.

Muchos internautas comenzaron a especular porque detectaron que se hablan y han compartido espacio juntos, pues ambos subieron fotos en la misma playa, ya que ambos festejaron el cumpleaños de su amigo el maquillista Alfonso Waithsman en Holbox. Pero nunca subieron una foto juntos.

¿Galilea Montijo tiene novio?

Al respecto de los rumores, Danna Vázquez, su publicista contestó por ella: "Ella está oficialmente divorciada desde hace meses y es probable que la vean acompañada de varias personas”, comentó a People en Español. Esto sólo alimentó los rumores, pues no negó el supuesto noviazgo con Moreno.

No está cerrada a empezar una nueva relación. Foto: Foto: @galileamontijo / Instagram.

A principios de año Montijo compartió un comunicado en su perfil en Instagram en el que confirmó su separación del empresario y político, Fernando Reina, con quien pasó más de 10 años de relación y con quien tuvo a su hijo Mateo. Aunque no precisó las razones, mencionó que quedaron en buenos términos. Al poco tiempo dijo que posiblemente “el día de mañana” la vean cenando en compañía de alguien y no tiene nada de malo. En una entrevista detalló que no está buscando nada pues actualmente está disfrutando de otra etapa de su vida.

¿Quién es Isaac Moreno?

Isaac Moreno nació en Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias, España. Se graduó en Contabilidad, pero luego se volvió Ingeniero Estructural. Durante 15 años se dedicó a esto en California, Estados Unidos, antes de ser modelo. Se sabe que tiene un hijo de 8 años. El pasado 28 de abril cumplió años según un post que subió en Instagram, aunque no dijo cuántos, y presuntamente el estilista Bernardo Moreno, los presentó de acuerdo al youtuber Michelle Ruvalcaba.

