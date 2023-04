VIDEO | Jesús Ochoa se enoja al ser cuestionado por su pelea con un actor

El mes pasado, Jesús Ochoa estuvo inmerso en una discusión que le llevó a liarse a golpes con un compañero de su gremio. Tal como se comunicó a mediados del mes de marzo, Ochoa se enfrentó a Fidel Ábrego, también conocido en su labor profesional como "El Chamuco", luego de que lo viera en la entrada de las instalaciones de la ANDA.

En ese momento, Ochoa le vio y le agredió verbalmente, primero, para luego irse contra él a golpes y empujones, algo a lo que Ábrego respondió. Sobre este conflicto es que Ochoa recibió algunas preguntas para saber qué había pasado, siendo ese el momento en que surgió su molestia con los medios que atendía.

Con algunas frases redundantes y sin llegar realmente a una respuesta, fue como Jesús Ochoa no quiso responder las preguntas directas sobre por qué se había peleado a golpes hace tres semanas.

Severamente molesto, comenzó una discusión donde él cuestionó la forma como se le preguntaba, todo con tal de darle la vuelta al tema.

"Yo no voy a hablar de esas cosas. Expliqué que yo no soy su fuente, soy su entrevistado, deben tener su investigación pero no soy su fuente. ¿En el video? enséñamelo. Muéstrame el video, investiguen... no niego, tú aseguras. No soy tu fuente, sino pues págame", precisó el actor.