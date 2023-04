V de BTS conquista a un grupo de señoras en México: "Está hermoso"

No cabe duda que V de BTS es uno de los hombres más guapos, no sólo dentro la industria del k-pop, sino también en el espectáculo internacional, y si para algunos aún no quedaba claro, esta vez se comprobó cuando el idol conquistó a un grupo de señoras durante su estancia en México. El momento fue transmitido en la serie “Jinny's Kitchen” y ya se hizo viral en redes sociales como Twitter y TikTok, en donde el ARMY se identificó con las mujeres que quedaron encantadas con el artista.

Este viernes se transmitió el séptimo episodio de la serie, también conocida como "Seo Jin's", en la que el integrante de Bangtan dejó la música para convertirse en miembro de un restaurante que se construyó cerca de la laguna de Bacalar, en Quintana Roo. En este capítulo quedó en evidencia que apesar de que se encuentra lejos de su país, el cantante es reconocido debido a que es un artista internacional y a la popularidad que adquirió al ser parte de la boyband, por lo que no se ha salvado de los fans que sólo van al establecimiento para verlo.

Taehyung conquista a un grupo de señoras mexicanas

En el más reciente capítulo del reality, el ARMY pudo ver que un grupo de mujeres adultas asistió al restaurante de comida coreana en el que está Taehyung, nombre real del cantante, sólo para verlo. Las clientas se sentaron en una mesa que estuviera directamente cerca de la puerta de la cocina, a la que estaban muy pendientes, pues querían observar al miembro de BTS que en aquella ocasión es tuvo muy ocupado haciendo los platillos.

Durante su estancia en el local, las mujeres se mostraron emocionadas por conocer al artista surcoreano. "Mi esposo me decía, 'te ves tan feliz como el día de nuestra boda' y le dije 'No, ni te compares'. Él seguía preguntando '¿Por qué estas tan feliz?' y le dije 'Porque es diferente'", contó a sus amigas una de las señoras. "Es un tipo diferente", le contestó su compañera. Después cuando vieron salir a Tae, como le dicen de cariño sus fans, el grupo de comensales se emocionó y una de ellas expresó: "Está hermoso".

La serie en la que V participa se transmite por la cadena tvN en Corea del Sur, mientras que en países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Australia, así como Taiwan, Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Filipinas, Indonesia y Vietnam llega gracias en Amazon Prime Video. Por su parte, los fanáticos de BTS de América Latina y México podrían disfrutar de estos episodios hasta el verano, por lo que están pidiendo a la plataforma que cambie la fecha.

