Zzoilo: del brutal éxito de "Mon Amour" a una posible colaboración con Grupo Firme

Sin duda alguna cantaste a todo pulmón o por lo menos "washa washeaste" el tema “Mon Aour”, el cual ganó popularidad entre los años 2020 y 2022, mismo que interpreta Zoilo Tuñón Rosa, mejor conocido solamente como Zzoilo quien es un cantante y compositor español, dicho tema lo interpreta a dueto con Aitana.

Ahora este 2023, el compositor español se encuentra promocionando el tema “El Wey”, misma que interpreta con la cantante mexicana Sofía Reyes y es justamente Zzoilo quien platicó en exclusiva para El Heraldo Digital sobre este tema, cómo fue grabar con una artista de nuestro país y todos los planes que tiene a futuro.

En entrevista, Zzoilo nos contó cómo es que nació el éxito que grabó con Sofía Reyes, luego de un concierto en nuestro país tras encontrarse solo en su habitación, recordó a esa persona especial, pues venía de una ruptura amorosa.

Así mismo, Zzoilo reveló que tras escirbir “El Wey”, ya estando en España y teniendo la versión grabada, él junto con sus productores cayeron en cuenta que faltaba la voz femenina por lo que inmediatamente buscaron a Sofia Reyes.

“Es una artista a la cual admiro mucho llevo siguiendo su trayectoria desde hace tiempo”, conto Zzoilo

Además de admirar el trabajo de Sofía Reyes, Zzoilo durante la charla explicó que fue la propia cantante mexicana quien escribió su parte en “El Wey”, lo que le imprimió su propio toque y eso le fascinó al español.

Al cuestionarlo sobre su experiencia al colaborar con una artista mexicana, Zzoilo contó que además de admirar a Sofía Reyes, México es uno de sus países favoritos, por lo que si no viviera en Madrid, nuestro país sería el lugar en donde residiría.

Y es que Zzoilo además de ser fanático del mezcal y de la calidad del mexicano, nos reveló que seguirán las colaboraciones con artistas mexicanos, incluso no descarta grabar con Grupo Firme, pues es uno de sus agrupaciones favoritas.

Y es que al cuestionar a Zzoilo si le gusta la música de la agrupación que lídera Eduin Caz, éste reveló: “Grupo Firme, acabas de decir al grupo que probablemente más escucho”.

Por otra parte el intérprete de “El Wey” y “Mon amour” compartió con la audiencia de El Heraldo Digital que en septiembre lanzará su disco en donde incluirá tres temas de corte regional mexicano, por lo que le encantaría que Grupo Firme le enseñe más sobre este género músical.

“Dentro de unos meses sacaré mi primer disco y en ese disco hay tres caciones de regional mexicano, mías en solitario y no sé me encantaria que me enseñaran a hacer regional mexicano y quien sabe hacer una mezcla de las dos partes… me encanría grabar con Firme, sería un sueño”, comentó Zzoilo para El Heraldo Digital.