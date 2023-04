Bad Bunny es nominado como actor en los MTV Movie & TV Awards 2023

Bad Bunny continúa sumando éxitos a su carrera como cantante pese a la controversia que lo rodea por la actitud que ha tenido con algunos de sus fanáticos, esta vez se reveló que fue nominado como actor en los MTV Movie & TV Awards 2023 por su papel en la cinta "Tren Bala" en la que compartió créditos con estrellas de Hollywood como Brad Pitt, Sandra Bullock y Joey King.

Aunque la temporada de premiaciones parecía haber llegado a su fin tras la entrega de los Oscar, todo indica que la industria aún guarda más sorpresas y así ocurrió con los MTV Movie & TV Awards 2023 en donde el "Conejo malo" fue uno de los nominados como actor, lo que dejó sin aliento tanto a sus fans como a sus detractores debido a que destaca junto a otras celebridades como Brad Pitt y Keanu Reeves.

3Bad Bunny nominado como actor. Foto: IG @badbunnypr

El cantante puertorriqueño está nominado en la categoría Mejor pelea junto a Brad Pitt y en ella compite con estrellas como Courteney Cox, Ghostface en Scream VI, Jamie Campbell Bower, Millie Bobby Brown, éstas últimas por la serie "Stranger Things", y Keanu Reeves. También se menciona en Mejor actuación para un nuevo actor en la que participan otras celebridades como Bella Ramsey por "The Last of Us" y Emma D’Arcy por "House of the Dragon".

Nominados en los MTV Movie & TV Awards 2023

La ceremonia de entrega para los MTV Movie & TV Awards 2023 se realizará el próximo 7 de mayo y la conducción estará a cargo de la actriz Drew Barrymore, la lista de los nominados ya fue revelada y una de las categorías más importantes es la de Mejor película en la que se encuentran cintas como "Avatar: The Way of Water" y "Black Panther: Wakanda Forever".

En Mejor show se encuentran "Stranger Things", "The Last of Us", "The White Lotus", "Merlina"y "Yellowstone", mientras que para la categoría Mejor actuación en una película destacan Austin Butler por "Elvis", Florence Pugh por "Don’t Worry Darling", Michael B. Jordan por "Creed III" y, una vez más, Tom Cruise por "Top Gun: Maverick".

Para Mejor beso están nominados Anna Torv y Philip Prajoux, Harry Styles y David Dawson, Madison Bailey y Rudy Pankow, Riley Keough y Sam Claflin, además de Selena Gómez y Cara Delevingne en "Only Murders in the Building". En Mejor documental musical "Halftime", "Love, Lizzo", "Selena Gomez: My Mind & Me", "Shery!" y "The Day the Music Died: The Story of Don McLean’s American Pie".

