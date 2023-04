Galilea Montijo tiene una doble que la está rompiendo en TikTok, así luce la gemela de la conductora de Hoy

Durante los últimos días, el nombre de “Crimar González” ha aparecido de forma recurrente en distintos medios de comunicación debido a que la usuaria de TikTok tiene un increíble parecido físico con Galilea Montijo, por lo que se asegura que la joven podría ser la doble y hasta la gemela de la querida conductora de “Hoy” y como era de esperarse, las imágenes han causado un gran revuelo en plataformas digitales.

Todo este revuelo comenzó el pasado fin de semana debido a que “Crimar González”, publicó un video en su cuenta de TikTok en el que aseguró que desde siempre le habían dicho que tiene un increíble parecido físico con Galilea Montijo, sin embargo, señaló que a ella no le parecía así, no obstante, quedó convencida de que le decían la verdad cuando vio una foto del día de su boda en la cual, fácilmente pudo haber sido confundida con la también modelo e influencer fashionista.

“Siempre me habían dicho que me parecía a Galilea Montijo pero yo no creía, hasta que vi esta foto con mis papás del día de mi boda”, fue el texto que escribió para acompañar la publicación donde mostró la fotografía en cuestión.

Debido al increíble parecido que comparte con la querida presentadora, el video de “Crimar González” se hizo viral casi de inmediato, prueba de ello es que hasta el corte de esta redacción su publicación ya acumula más de siete millones de reproducciones y casi 2000 mil likes, además, en la caja de comentarios cientos de usuarios aseguraron que en un principio llegaron a creer que sí era la conductora de “Hoy” y hasta la joven se llevó diversos halagos gracias a su arrolladora belleza.

La doble de Galilea Montijo sorprendió a los fans de la conductora. Foto: IG: crimardelgado

Tras esta publicación que se hizo viral, “Crimar González” aumentó de forma considerable su popularidad en redes, pues cientos de curiosos la comenzaron a seguir para poder ver otras publicaciones y así comprobar que, en efecto, el parecido que tiene con Galilea Montijo es real y verdaderamente extraordinario.

"Crimar González" logró confundir a más de uno gracias a su parecido con Galilea Montijo. Foto: IG: crimardelgado

Hasta el momento, se desconoce si Galilea Montijo ya vio las imágenes de su “doble” o su “gemela” pues se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones, sin embargo, se espera que en cuanto regrese al famoso matutino de Televisa pueda dar a conocer qué es lo que piensa sobre el impresionante parecido que tiene con “Crimar González”.

Galilea Montijo no ha hablado sobre "su gemela". Foto: IG: crimardelgado

De lo poco que se sabe sobre “Crimar González” es que radica en Culiacán, Sinaloa y que tiene un negocio de decoración de uñas, además, está casada y tiene al menos una hija y por ahora, no ha ofrecido ninguna entrevista donde indique si tiene pensado algún proyecto donde pueda explotar su increíble parecido con Galilea Montijo.

