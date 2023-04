Paola Rojas se despediría de televisora tras de 15 años para llegar a la competencia que le ofrece un millón de pesos

Paola Rojas es una de las conductoras favoritas de la televisión gracias a su talento, simpatía y arrolladora belleza con lo que se ha ganado el corazón del público que no dejó de apoyarla ante el golpe que significó para ella el fin de su noticiero. Aunque todo indica que podría abandonar la televisora que la arropó durante más de 15 años ante una jugosa oferta de la competencia, por lo que estaría en riesgo su lugar en "Netas Divinas".

En noviembre del año pasado la periodista causó gran revuelo en redes sociales tras dar a conocer que el noticiero que encabezaba llegaría a su fin luego de poco más de cinco años, algo que significaría un fuerte golpe para la presentadora debido a que no esperaba la noticia y que la televisora tampoco le diera tal sorpresa.

Paola Rojas llegaría a la competencia con jugosa oferta de trabajo. Foto: IG @paolarojas

Aunque la conductora había mantenido los detalles con total hermetismo, fue su compañera de escena en “Netas Divinas”, Consuelo Duval, quien en entrevista con Adela Micha reveló que la decisión de poner fin a su tiempo en pantalla le había dolido mucho a Rojas debido a lo que significaba para ella en su carrera.

Jugosa propuesta para Paola Rojas

Pero no todo ha sido malo para Paola Rojas, pues gracias a su talento e indudable conocimiento una nueva oportunidad tocaría a su puerta y sería en la televisora del Ajusco que le habría ofrecido tener su noticiero en el horario que fuera de su elección y con un sueldo de un millón de pesos mensuales.

Así lo reveló una amiga de la conductora a TVNotas, aunque señaló que aún lo estaría contemplando Paola Rojas debido a que esto podría afectar su permanencia en “Netas Divinas”, un espacio en el que ha formado una gran amistad con Natalia Téllez, Consuelo, Duval, Daniela Magun y, más reciente, con Galilea Montijo.

“TV Azteca la buscó hace unas semanas y le propuso tener su propio noticiario (…) Pao se va a negar a aceptar esta información hasta que no se concrete, pero van bien. No quiere dejar ‘Netas divinas’, pero sabe que si se va no podrá seguir en ello”, detalló la amiga de la conductora, que se mantuvo anónima.

