Ana Gabriel regaña a una persona de su equipo en una transmisión en vivo y todos se dan cuenta de sus tratos

Ana Gabriel sigue dentro de la polémica, ahora no fue por presuntos malos tratos al público que va a verla a algunos de los shows, ya que recientemente esa fue la información que acaparó los noticieros en donde señalaban a la estrella por salir al escenario molesta, aunque ahora las cosas sucedieron diferente, pues con quien aseguran despotricó es con una persona de su equipo de trabajo.

La intérprete de “Luna”, “Simplemente amigos” y “Quién como tú” es viral en redes sociales y plataformas como TikTok por un video en el que “regaña” a una persona que está con ella mientras se maquilla, la cantante está haciendo una transmisión en vivo y les dice a las personas que se tomará un momento para levantarse y que apagará el celular, pero esto no sucede por lo que los usuarios seguían observando el carácter de la famosa.

“Voy a detenerlo un poquito porque voy a levantarme y ahorita me vuelvo a conectar”, dice primero para después señalar los errores de la persona que la ayuda. “Diana estás contestando y estoy hablando a la gente (…) no te dijo que estoy grabando y que estoy en vivo”, dice con un rostro de aparente molestia.

Luce enojada en el video. Captura de pantalla

En los comentarios hay opiniones divididas, hay quienes mencionan que el regaño no estuvo tan fuerte y que lo hizo “bonito”, mientras que otras personas dicen que no se toleran estos actos, además no faltó quien aseguró que Ana Gabriel tiene problemas con la tecnología e incluso fue comparada con algunas “mamás” o “abuelas” que tienen dificultades para entender el funcionamiento del celular.

Algunos de los comentarios. Captura de pantalla

Ana Gabriel se va de México

Después del incidente en el que decenas de personas se sintieron ofendidas por el recibimiento y tratos de Ana Gabriel en el evento de Los Ángeles en el que incluso dijo que ya está cansada y que tras 50 años de trayectoria piensa decir adiós al escenario, días después también les recordó a todos sus seguidores que está por empezar una gira por Europa y que desea ver a muchas personas junto a ella cantando sus grandes éxitos.

“Amigos de Europa, aquí están las fechas y los países que visitaré este año, y es ahí en el Viejo Continente donde cierro mi gira, entre estos países, va uno de los sueños más esperados por mí, y por muchos años, gracias a todo América que nunca ha dejado de creer en mí”, escribió en una de sus publicaciones en Instagram.

Quedó al descubierto el carácter de Ana Gabriel. IG/anagabrieloficial

Seguir leyendo

Ana Gabriel sigue en la polémica ahora denuncia “usurpadora de identidad”