Ana Gabriel sigue en la polémica ahora denuncia “usurpadora de identidad”

Un mensaje de alerta fue lo que emitió Ana Gabriel a través de sus cuentas oficiales en Instagram ya que los seguidores de la grupera están recibiendo mensajes de personas que se hacen pasar por la famosa, por lo que quiso informarles lo que sucede, con el objetivo que no caigan en algún fraude por parte de delincuentes.

En la publicación en la cual muestran la supuesta contestación de Ana Gabriel a uno de los comentarios de un fanático, ahí el usurpador de la identidad de la cantante le escribe algunas palabras emotivas y después agregan algunos datos y pide que se comuniquen a una dirección de correo electrónico.

“Recién me hicieron llegar este comunicado, desconozco, a esta persona, Y ESTÁ MINTIENDO, Ustedes saben que en mis cuentas la ÚNICA QUE CONTESTA, ESCRIBE Y PUBLICA SOY YO, Y la que se responsabiliza de Ello, NI TENGO GERENTE ALGUNA QUE VEA LO DE MIS CUENTAS, no hagan caso”, escribió la sinaloense en Facebook e Instagram.

En el espacio de comentarios las personas que están al pendiente de la carrera de Ana Gabriel se sumaron a la petición de alguna denuncia y muchos mencionaron que desaprobaban la acción de dicha persona y expresaron que pondrán especial atención en lo que pasa en las cuentas de la intérprete de “Simplemente amigos” para denunciar.

Después de que Ana Gabriel se presentó en un recital en Los Ángeles, California y en el que según sus fanáticos se portó grosera e incluso corrió a las personas que no querían escuchar lo que decía durante cada canción, la cantante expresó que está a poco de despedirse del escenario después de 48 años de trabajo.

“A pesar de hoy en este primer concierto salí a dar todo como acostumbro, esta noche parte del público me puso en una situación difícil como ser humano y como cantante, me desequilibró como Artista, en 48 años de carrera jamás me había pasado esto, y asumo mi responsabilidad pero no puedo aceptar faltas de respeto cuando lo único que traigo conmigo es mi #voz #Micanto #Miamistad #ymisbendiciones, así mismo pido disculpas al público que fue a pasársela bien”, escribió después la estrella grupera en sus plataformas y justificó sus acciones.