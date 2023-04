Yanet García: cuánto cuesta un lujoso departamento como el suyo en Nueva York

En el año 2021, la conductora, actriz y modelo mexicana Yanet García dio la noticia de que por fin cumpliría el sueño de mudarse a la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos; de manera muy específica, reveló que su departamento está en el exclusivo barrio de Manhattan.

A través de un par de videos donde se le puede ver en la sala y en su habitación, con una vista espectacular desde sus grandes ventanales, la actriz aseguró que toda su vida quiso llegar a ese momento, a pesar de que todos se burlaron de su sueño. También dejó algunos consejos de superación para sus fans.

"Toda mi vida he soñado con vivir en Manhattan. Siempre dije que algún día viviría en Nueva York en un departamento con una vista espectacular... y cuando compartí ese sueño, me dijeron que estaba loca, que debía seguir soñando porque no podría pagar el vivir en Nueva York ya que es muy caro", fueron las primeras palabras de la exconductora de "Hoy".

Crédito: Instagram / iamyanetgarcia

En este contexto pidió a sus seguidores de Instagram, que en este momento ya son más de 14 millones, que nunca dejen de soñar ni duden de su capacidad para lograr las metas que se proponen. "No dejes que las personas de mente estrecha te convenzan de lo contrario. Confía en ti mismo y no te rindas", complementó.

Cuánto cuesta un departamento en Manhattan

Un condominio en la misma parte de la ciudad podría llegar a costar hasta 2 millones 700 mil dólares, aproximadamente 48 millones 600 mil pesos mexicanos, aunado al pago de otros servicios que no están contemplados, como impuestos, cargos comunes, entre otros.

Por esta cantidad puedes obtener un total de dos habitaciones, la principal con espacio suficiente para una cama King Size, dos baños con acabados de azulejos de mármol y pisos de mosaico, espacio para una sala y una cocina abierta con comodidades como estufa, horno, lavavajillas y refrigerador.

De acuerdo con sitios locales de compra-venta y renta de departamentos en Manhattan, los edificios llegan a contar (no todos) con portero y conserje durante las 24 horas, y hay espacios para la recreación y el deporte como cancha de baloncesto, bolera, squash, golf, gimnasio, e incluso alberca, entre otras. También suelen tener pisos de relajación como sauna, baños turcos, e incluso un bar.

Crédito: Instagram / iamyanetgarcia

Como se puede ver en las fotografías que comparte Yanet García, su departamento, además, cuenta con amplias ventanas, y tiene vista al río Este, y a dos de los impresionantes puentes que dirigen a los ciudadanos y turistas hacia Brooklyn. Su cuarto también cuenta con grandes ventanas.

Los departamentos en esta zona pueden medir desde mil 170 pies cuadrados o 2 mil 347 pies cuadrados, de 100 a 200 metros cuadrados aproximadamente, hasta más pequeños como 688 pies cuadrados, es decir, cerca de 63 o 64 metros cuadrados, aunque esto puede cambiar de acuerdo con su ubicación, entre otras características.

TikToker busca rentas en NYC

Caleb Simpsons es un famoso creador de contenido en TikTok y YouTube, quien hace algunos meses inició con la búsqueda de departamentos y cuánto cuesta rentar. A través de sus videos le pregunta a diversos ciudadanos locales cuánto cuesta alojarse en donde vive actualmente, e incluso lo invitan a visitar sus casas.

Entre las rentas más caras que ha encontrado, destaca una de hasta 5 mil dólares al mes, o cerca de 90 mil pesos mexicanos mensuales; y una mujer confirmó que paga 17 mil dólares, más de 300 mil pesos mexicanos. El departamento está en el último piso del edificio, tiene espacio para una sala, tres cuartos, tres baños, espacio para un almacén de lavado, una cocina, comedor, incluso un estudio donde desarrolla su trabajo.

También encontró a un hombre que vive en un departamento donde paga 500 dólares al mes, alrededor de 900 pesos mexicanos, y aseguró que en ese mismo edificio, tiene vecinos que han llegado a tener rentas de 25 dólares, pero eso no fue comprobado por el youtuber.

SIGUE LEYENDO:

Grupo Firme: con estas pruebas se demostraría que la nueva canción "Y Ahora" con 6ix9ine está dedicada a su ex Anahy

"Un mejor Richie por venir": Papá de Ricardo O'Farrill muestra apoyo al standupero, ¿quién es Roberto O'Farrill?

Rosalía fue captada en un gym de la CDMX, mientras sus fanáticos acamparon para verla en el Zócalo