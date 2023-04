Grupo Firme: con estas pruebas se demostraría que la nueva canción "Y Ahora" con 6ix9ine está dedicada a su ex Anahy

Con una colaboración con el famoso rapero Tekashi 6ix9ine es como Grupo Firme culmina este mes de abril, la canción de nombre “Y ahora” ya está disponible en todas las redes sociales y forma parte de lo más nuevo de la estrella estadounidense quien se ha mostrado interesada por el talento de los gruperos.

Desde hace unos días empezaron la promoción de la melodía, primero aparecieron en ropa interior dentro de una alberca y entonaron parte de la letra que los espectadores encontrarían en el proyecto musical, no pasó mucho tiempo para que sacaran un nuevo video en el que se ven Eduin Caz y Tekashi 6ix9ine presuntamente “golpeados”.

Me pegué un tiro ahorita con un verg* por ahí”, dice Eduin Caz, pero rápidamente el rapero le contesta “Nos chingaron en el gimnasio”, y fueron algunas de las frases de las estrellas.

Ya tuvieron una presentación en vivo en Florida. IG/eduincaz

¿El resultado es una indirecta de Anahy?

En las últimas presentaciones de Grupo Firme e incluso en los videos de las canciones, Eduin Caz se ha encargado de enviar algunas indirectas para su exesposa Daisy Anahy, de quien desde hace algunos meses está separado, tras más de 13 años de matrimonio, dos hijos y uno más que está a punto de llegar.

Tenían 13 años de relación. IG/eduincaz

En el video Eduin Caz aparece en un automóvil junto al rapero, ambos con aparentes rasgos de violencia, pero una de las cosas que más llamaron la atención es que los cantantes también están junto a modelos hermosas, una de las primeras veces que el mexicano se muestra con alguien más que no sea su expareja.

“Y ahora, ¿qué hago? ¿Y el olvido pa' cuándo? Si me haces falta, ¿por qué no llegas un rato? Y ahora me cuido el doble pa' que no me deje. El cora partido, si antes lo tenía enterito (Yeah)”, es una de las partes que canta Eduin Caz, pero no es lo único, pues además lanza uno de sus gritos característicos y menciona el apodo con el que reconoce a su pareja.

¡Ay, chiquitita! ¡Cómo la quiero, uh! ¡Y puro Grupo Firme! Con mi compa 6ix9ine, ¡uah, uah, uah! Esa e' ley, mi bro Uah México en la casa”

Grupo Firme y Tekashi 6ix9ine ya estuvieron juntos en un escenario en Florida, por lo que en escena también se aprecia una gran confianza y una amistad, además han dado a conocer que se divirtieron bastante al grabar las imágenes del video, por lo que también esperan que sea invitado especial.

