VIDEO | Eduin Caz aparece golpeado y ensangrentado por este poderoso motivo

Con sangre, moretones y varias heridas es como apareció Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme junto a el famoso rapero Tekashi 6ix9ine con quien el viernes 28 de abril lanzará un nuevo tema en todas las plataformas digitales, algo que han divulgado en sus espacios en Internet ya que los tienen sumamente emocionados.

La alianza presuntamente llegó después de compartir el escenario durante uno de sus shows en Florida, por lo que al momento de dar a conocer el dueto ya había confianza, de modo que no dudaron en dejar fuera la ropa y aparecer en calzones y bajo los efectos del alcohol para asegurar a sus fanáticos que será una gran canción.

“Me pegué un tiro ahorita con un verg* por ahí”, dice Eduin Caz, pero rápidamente el rapero le contesta “Nos chingaron en el gimnasio”, después ambos se ríen y celebran su hazaña.

Eduin Caz se maquilló con golpes para un video. Captura de video

De la canción aún se conoce poco, no se ha dado a conocer el nombre, solo un pequeño fragmento de la letra que suena en español: “¿Cuántas veces te he texteado, cuántas veces te he llamado y no has contestado?...y ahora qué hago y el olvido pa’ cuándo, si me haces falta…”, son algunas de las frases que se distinguen en el video.

¡Regresan a México!

Además de sus nuevas colaboraciones, uno de los anuncios con los que más sorprendieron los cantantes es con la imagen en la que informan que regresan a México para ofrecer varios conciertos como parte de su gira “Hay que conectara”, cabe destacar que en 2022 tuvieron algunos encuentros con sus paisanos y todos estuvieron llenos de personas que disfrutan de sus canciones.

Ahora los Estados de la república en donde cantarán son: Michoacán el 10 de junio, 17 de junio en Monterrey, 24 de junio en Veracruz, y el 01 de julio en Cancún, pero especificaron que solo son las primeras fechas, ya que agregarán más a su tour, con el que cabe destacar también arribarán a algunos países de Latinoamérica.

Grupo Firme recientemente fue criticado por el conjunto Máximo Grado, quienes en uno de sus eventos se burlaron del trabajo de los gruperos ya que imitaron la coreografía que le otorgaron a “Se fue la pantera”, los músicos bailaron muy parecido a como lo hacen los tijuanenses y causaron revuelo en redes sociales, algo que no le apreció a Eduin Caz, quien aseguró que ya están preparando nuevos bailes y que no les importa lo que piensen los demás.

Las fechas de Grupo Firme en México. Captura de pantalla

Seguir leyendo

En trusa y borrachos, así anuncia Eduin Caz y Grupo Firme su nueva colaboración con 6ix9ine