Yanet García habló sobre protagonizar una telenovela en Televisa

Yanet García logró convertirse en una de las personalidades más importantes de la farándula latina. La nacida en la ciudad de Monterrey cuenta con un excelente presente laboral, gracias al trabajo, perseverancia, sacrificio y voluntad de tantos años ya que está considerada dentro de las mujeres que siempre va para delante en la vida.

El estar en una telenovela es todo un desafío para la mexicana, pues es algo en lo que quisiera incursionar pero esas puertas no se han abierto y no se han encontrado. En una nota periodística, la influencer no ha descartado protagonizar alguna serie en Televisa pero parece que el momento no ha llegado.

Yanet García. Fuente: Instagram @yanetgarciahealthcoach

¿Yanet García protagonizará una telenovela?

Yanet García ya hizo ese paso de pasar de un rubro a otro y la verdad, no le fue para nada mal. De hecho, en el reportaje contó cómo fue pasar de la pasarela a la televisión: “Un día me ve Mauro Morales donde me dice oye, no te gustaría ser presentadora el clima entonces le digo, no sé, me da una tarjeta y me dice, piénsalo y me avisas”, dijo la influencer.

Sin dudas que las telenovelas no han llegado de esa manera que contó, pues todavía no hubo una propuesta muy directa desde Televisa sino todo muy incipiente. De todas maneras, la nacida en Monterrey no tiene la idea fija ya que cuenta con mucho trabajo en el exterior que le están dando grandes réditos personales.

Yanet García. Fuente: Instagram @yanetgarciahealthcoach

Es por eso que Yanet García no dudo responder la pregunta si va a protagonizar alguna serie: “Me encanta emprender, me encanta crear cosas y justo tengo casi cuatro años, que estoy trabajando en Nueva York, en un proyecto personal, que espero ya lanzar muy pronto. Sin embargo, hago Teletón cada año en México viajó a hacer Teletón y estoy haciendo la conducción, pero me gusta hacerlo más por hobby y además justo me ofrecieron hacer una serie española de la cual estamos arreglando todo y pronto tendrán novedades”, afirmó.

