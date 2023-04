Valentina Quirós tiene nuevo galán tras terminar con Santa Fe Klan, así la consiente su novio

Después de que aparentemente Santa Fe Klan iniciara un romance con Karely Ruiz, su exnovia Valentina Quirós al parecer también le dio una nueva oportunidad al amor, pues recientemente se le vio con un nuevo galán. La joven influencer compartió en sus historias de su cuenta de Instagram cómo la consiente la persona que la está cortejando, por lo que podría olvidar lo que vivió con el rapero guanajuatense con el que terminó sorpresivamente.

Este viernes, Valentina sorprendió a sus 156 mil de seguidores de la plataforma de Meta debido a que compartió una foto en el que se le veía cerca de un hombre. En la imagen, la influencer está sentada en su silla volteando a un lado, mientras que el sujeto está parado detrás de ella y se acerca para darle, lo que aparentemente es un beso, pues no se logra ver con claridad debido a que el joven tiene un sombrero que no permite observar con claridad y mantiene oculta su identidad.

¿Valentina Quirós olvida a Santa Fe Klan con nuevo galán?

Los fans descartaron que haya regresado con Ángel Quezada, nombre real del intérprete de "Así soy", ya que en la foto que compartió, el presunto galán no tiene tatuajes en los brazos, como los que luce el cantante originario de Guanajuato. Por el contrario, solo se alcanza a ver uno reloj en la muñeca del brazo que está tocando la cintura de Quirós, quien se observa muy cariñosa con el misterioso joven.

En tanto, este sábado, la creadora de contenido compartió un video en la misma plataforma en el que presumió cómo la consiente el nuevo galán, pues le envió varias docenas de rosas a su casa. En el pequeño clip, se observa como su cuento está lleno de ramos de flores que están esparcidas por todo el lugar. "Así me reciben", colocó en un pequeño subtítulo Valentina, que de acuerdo a lo que mostró en sus historias de Instagram fue a la Feria de San Marcos en Aguascalientes.

Como era de esperarse sus seguidores quedaron impresionados con el detalle que le hizo el supuesto novio, por lo que no dudaron en enviarle un mensaje. Quirós decidió mostrar uno de los comentarios que le hizo una seguidora: "No mereces menos", le escribió una de sus fans, a lo que ella le contestó "Las amo", dando a entender que no fue la única que le hizo una observación como esta.

Hace algunos días, Valentina Quirós se sinceró y reveló que había comenzado a salir con Santa Fe Klan desde principios del año, pero que habían formalizado hace un mes, cuando viajaron a República Dominicana. Sin embargo, todo terminó cuando el rapero se besó con la modelo de OnlyFans, Karely Ruiz. Confesó que para ese momento se suponía que era pareja del intérprete, de 23 años, pero decidió terminar y actualmente quiere alejarse de la polémica y seguir con sus proyectos y su vida.

