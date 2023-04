¿Karely Ruiz ya está enamorada de Santa Fe Klan? Este romántico detalle la delata

Durante las últimas semanas Karely Ruiz y Santa Fe Klan han encabezado las listas de tendencias en redes sociales debido a que se les ha visto sumamente cariñosos en más de una ocasión y pese a que ambos han dejado en claro que solo tienen una amistad, en plataformas digitales se asegura que la modelo regiomontana ya se habría enamorado del rapero pues un sutil y romántico detalle habría delatado sus verdaderos sentimientos hacia el cantante, cuyo nombre real es Ángel Jair Quezada Jasso.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que los rumores del supuesto romance de Karely Ruiz y Santa Fe Klan iniciaron hace poco más de dos semanas atrás cuando ambos se dejaron ver juntos de fiesta en un estudio de grabación, posteriormente, la influencer regiomontana apreció en un concierto del rapero y se besaron en pleno escenario por lo que se aseguró que ya habían iniciado un romance.

Tras todo el revuelo que se armó, ambos salieron a aclarar que solo tenían una amistad y fue la modelo quien pidió que “se normalicen los besos entre amigos”, no obstante, durante los últimos días han incrementado sus interacciones en redes sociales donde, como se dijo antes, ya se comenzó a especular que la también presentadora ya habría caído perdidamente enamorada del cantante pues un pequeño detalle la habría delatado.

El supuesto motivo por el que se dice que Karely Ruiz ya se enamoró de Santa Fe Klan es porque ya se refiere a él como “mi amor”, además, en diferentes ocasiones le ha mandado algunos sutiles mensajes como “solo tú y yo sabemos” y también se declaró fan del músico guanajuatense, lo cual le ha servido de pretexto para llenarlo de elogios.

Como se dijo antes, pese a todas estas teorías, Karely Ruiz y Santa Fe Klan han sostenido que, por ahora, lo único que tienen es una estrecha amistad y de acuerdo con lo revelado por el rapero el hecho de que se hicieran tan cercanos es porque grabaron una canción y el video de la misma y hasta donde se sabe dicho tema será lanzado hasta el próximo jueves 4 de mayo.

Karely Ruiz ya le dice "mi amor" a Santa Fe Klan.Foto: IG: karelyruiz

Por otra parte, es importante puntualizar que lo que también ha causado furor en redes sociales acerca de este mediático romance es que Santa Fe Klan ha sido comparado con Gerard Piqué, por aquello de “cambiar un Rolex por un Casio” ya que consideran que no debió dejar a Maya Nazor por Karely Ruiz, además, se sabe que ya había iniciado un romance con la también influencer Valentina Quiros, quien hace apenas unos días reveló que el rapero no tuvo la gentileza de avisarle que su relación ya había terminado y aunque aseguró que no está tan dolida, señaló que sí le pareció una falta de respeto pues nadie merece eso.

