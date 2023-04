Lady in red: Vanessa Claudio da clases de estilo en vestido abierto perfecto para los días de calor

Vanessa Claudio se robó todas las miradas en las redes sociales con su última publicación. En sus cuentas oficiales de Instagram y Facebook, la guapa puertorriqueña compartió una serie de fotos en las que se le ve posando como "Lady in red" con un conjunto arriesgado de estilo cut out, pues se dejó ver luciendo su curvilínea y esbelta silueta con un vestido abierto perfecto para los días de calor.

La presentadora ganó fama en nuestro país gracias a su participación en el matutino "Venga la Alegría", y desde sus primeras apariciones en la pantalla chica conquistó a los televidentes con su belleza y carisma, lo que ahora también hace desde sus cuentas de redes y el programa "Al Extremo", del que se ha posicionado como una de las favoritas del público, sobre todo por sus coquetos looks.

Vanessa Claudio cautiva en vestido rojo

La conductora, originaria de Puerto Rico, destaca en las plataformas digitales con sus looks con los que causa furor, como lo confirmó con las postales que compartió este viernes para comenzar el fin de semana dando clases de estilo, imágenes en las que se le ve luciendo un conjunto rojo que destaca por su diseño de corte en la zona del abdomen y abertura en las piernas, con el que se robó las miradas y los suspiros de sus fans.

"Lady in red .. is dancing with me ! (FOTO) @betoespinosa_ Styling @beatrizayaladm Hair @andresjaramillohair Makeup @andymaquillador", escribió la presentadora del programa vespertino de TV Azteca para acompañar las instantáneas que han causado sensación entre sus fanáticos, quienes no han dejado de admirarla y se lo dejan saber con sus "likes" y cientos comentarios.

Con más de 40 mil "me gusta" en Instagram, generados en menos de 24 horas, Vanessa cautivó a sus 2.5 millones de seguidores con sus imágenes que capturan su encanto y elegancia, presumiendo cuerpazo en un coqueto vestido rojo, pieza que destaca por su diseño tejido, con estilo asimétrico, pues sólo cuenta con una manga y una larga abertura a un costado, derrochando estilo y elegancia.

Antes de llegar a la televisión mexicana, Vanessa compitió en el concurso Miss Intercontinental 2006, en el que no se llevó la corona, pero fue primera finalista y ganó el premio Miss Simpatía. Fue su interés por la televisión por el que ingresó al Centro de Estudios en Formación Actoral Azteca, lo que la llevó a ser una de las conductoras más queridas y conocidas del matutino "Venga la Alegría".

La puertorriqueña, de 39 años, que ha sido también modelo para portada de reconocidas revistas como Max y H, dejó el programa de TV Azteca para probar suerte en Estados Unidos y otros países, y regresó a principios del 2022 a México. Ahora es parte del elenco de "Al Extremo", programa en el que ya se posiciona como una de las consentidas por su buen humor y su estilo coqueto y a la moda.

