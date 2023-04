Vanessa Claudio se impone con el estilo bandage en look lila de top y pantalón

Vanessa Claudio ha destacado en la pantalla chica y las redes sociales por vestir lo mejor de las tendencias, y fue en la transmisión de este miércoles del programa "Al Extremo" con el que la conductora se impuso con el estilo bandage, como se le llama a las prendas que se ajustan como si fueran un vendaje, el cual lució con un look lila, el color de temporada, en un conjunto coqueto de top y pantalón.

La puertorriqueña ganó fama en México hace varios años, como presentadora de "Venga la Alegría", destacando entre las presentadoras con su belleza y estilo, el cual ahora deja ver desde sus cuentas oficiales de redes, dando cátedra de moda para muchas mujeres mayores de 30, pues sin duda demuestra que es una de las mejores vestidas de la televisión con sus atuendos modernos y juveniles.

Vanessa Claudio cautiva en look lila

Claudio se lució en el programa vespertino de TV Azteca dando clases de moda para la temporada de primavera-verano y cautivando a sus millones de fanáticos en las redes y la televisión con su atuendo, pues en la emisión se lució fresca y chic con un conjunto entallado de dos piezas con el que resaltó su belleza y confirmó que posee una esbelta y curvilínea silueta, outfit que replicó su cuenta oficial de Instagram y Twitter.

Vanessa conquista en coqueto look lila. Foto: TW @VZCR

"¡Pero miren nada más cuanta belleza! Y lo mejor es que puedes disfrutar de ella completamente en vivo en estos instantes en #AlExtremo. ¡Acompáñanos!", fue el texto con el que el programa publicó una foto en sus cuentas oficiales de redes, imagen en la que se observa a la guapa puertorriqueña posando con un ajustado conjunto de pantalón a la cintura con un top estructurado de copas.

Además, la conductora compartió otras imágenes en Instagram y Twitter, escribiendo: "Yo ya estoy en otra , no sé tú (emoji corazón morado)… Look: @piel.morenaboutique / @beatrizayaladm Maquillaje: @dormaka_makeup Peinado: @patyuvita_hairstyle Foto: @jooongc" y "Hola …. Ahora si hizo mucho calor ¿No?", respectivamente, publicaciones con las que ganó miles de "me gust" y cientos de comentarios.

Vanessa, de 39 años, presumió su look y como en otras ocasiones se impuso con el estilo bandage, que se refiere a las prendas que están elaboradas de bandas elásticas de nylon o licra, y tienen en común que marcan la silueta, y aunque es mayormente utilizado en vestidos, ahora la presentadora lo dejó ver en un set de pantalón y top en color lila, causando furor entre sus fans.

La conductora impone con sus looks muy ajustados. Foto: IG @alextremotv

Vanessa antes de llegar a la televisión compitió en el concurso Miss Intercontinental 2006, en el que no se llevó la corona, pero fue primera finalista y ganó el premio Miss Simpatía, pues siempre ha conquistado con su carisma. Fue su interés por la pantalla chica que ingresó al Centro de Estudios en Formación Actoral Azteca (Cefat), lo que la llevó a ser una de las conductoras más queridas y conocidas del matutino "Venga la Alegría".

La presentadora dejó el matutino de TV Azteca para probar suerte en Estados Unidos y otros países, y regresó en el 2022 a tierra azteca, dejándose ver de lo más feliz por volver a la televisora que le dio sus primeras oportunidades, como lo dijo en sus redes sociales al integrarse a "Al Extremo", programa en el que cautiva con su belleza y luciendo los mejores looks, junto a sus compañeros Carlos Quirarte y Uriel Estrada.

La bella puertorriqueña derrocha estilo. Foto: IG @vanessaclaudio

