FOTOS | Hijo de Camilo Sesto se muestra con peluca, maquillaje y sin dientes: preocupa su estado

Camilo Blanes, hijo de Camilo Sesto, tiene muy preocupados a sus seguidores y a los del cantante de "Perdóname", pues la madrugada de este viernes compartió en su cuenta de Instagram una serie de extrañas imágenes en las que lucía una peluca de mujer, maquillaje y sin dientes. Las fotografías han desconcertado a sus admiradores y al medio del espectáculo, pues desde hace algunos días se ha planteado que no está estable mentalmente.

Esta semana, el hijo del famoso cantante compartió una primera imagen en la plataforma de Meta que levantó las alarmas entre sus millones de fanáticos, debido a que lucía desmejorado. Aunque después de que se hiciera un estruendo la borró, este día volvió a subir algunas postales que llamaron la atención del público debido a que parecía una mujer, pues tenía el cabello largo y un poco de maquillaje, pero además presumía un rostro feminizado.

Hijo de Camilo Sesto sube extrañas fotos a Instagram Foto: Captura de pantalla

Hijo de Camilo Sesto sube extrañas fotos a Instagram

De acuerdo a lo que se puede ver en algunas de las postales, el hijo de Camilo Sesto usó FaceApp, una aplicación que cambia las facciones del rostro utilizando la Inteligencia Artificial (AI), para hacer esta increíble transformación, que lo ayudó a realizar comparaciones, ya que hay algunas fotografías en las que luce como en sus últimas apariciones en público, mientras que en otras tiene una imagen más femenina debido a que utilizó pelucas y afinó sus facciones.

En las descripciones de las 16 fotos que compartió en su cuenta de Instagram, en donde tiene 26.4 mil seguidores, utilizó pocas palabras, pues sólo en algunas escribió "CUBA BABY", mientras que en las demás, colocó algunos emojis, desde aquellos con cara sonriente, hasta varios de besos y caras enamoradas. Debido a que no dio detalles a qué se deben estas imágenes, los fanáticos se encuentran muy preocupados por su salud mental, por lo que han utilizado los comentarios para mandar mensajes de apoyo.

Camilo Blanes preocupa por su estado supuestamente desmejorado IG @camiloblanesoficial

''¿Quién es? Porque esa persona no es Camilo'', ''Acá tus fans con muchas preguntas sin respuesta. Te seguimos, te pensamos, te admiramos como artista y queremos lo mejor para ti'' o ''Me gustaría saber cuál es tu propósito de subir estas fotos'', son algunos de los comentarios que se pueden leer en donde los usuarios de internet muestran su desconcierto ante las polémicas selfies en las que Camilín, como le dicen de cariño, se transformó.

En tanto, hace unos días, su mamá, Lourdes Ornelas, aseguró que Camilo Blanes no está bien de la cabeza, pues desde hace un tiempo se está comportando de forma diferente. La expareja del cantante indicó que si bien su hijo ha tenido problemas de adicciones, ahora se encuentra en su peor estado, sin embargo, ella no ha podido hacer nada, debido a que las leyes en España no se lo permiten.

Camilo Blanes utilizó una app para modificar sus facciones IG @camiloblanesoficial

“Él no está bien, es obvio, pero nunca había llegado a este grado de autodestrucción. Esto, en México, nunca hubiera sucedido porque las leyes son de otra manera. Llevo mucho tiempo buscando ayuda para él y me he topado mil veces con una pared de hormigón. Mi preocupación mayor es que su vida está en peligro cada día, de manera constante”, dijo en entrevista para el programa "Fiesta".

Desde la muerte del cantante de "El amor de mi vida", ocurrida el 8 de septiembre de 2019, su hijo no ha estado muy bien de salud debido a que se encuentra en una profunda depresión que lo ha llevado a volver a consumir algunas sustancias, reportaron medios españoles. Sin embargo, en los últimos días, aparentemente su salud mental ha empeorado y no permite que sus familiares lo ayuden.

Camilín luce con peluca y maquillaje IG @camiloblanesoficial

SIGUE LEYENDO:

El duro momento que atraviesa el hijo de Camilo Sesto