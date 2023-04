VIDEO | Banda MS también quiere ser bélica y lanza otro tema junto a Fuerza Regida dedicado a Malverde

Después de lanzar el tema “Mentira no es”, Banda MS y Fuerza Regida nuevamente colaboran en una pieza, ahora las estrellas comparten créditos en “Santo Patrón”, una letra con la que fortalecen sus vínculos y además se trata un concepto que es todo un tabú en la cultura mexicana; la fe a Jesús Malverde.

Aunque en la canción no mencionan el nombre de Malverde se sabe que es el protagonista debido a que es conocido como el “Santo Patrón”, nombre que le adjudicaron a su proyecto, también hacen referencia a la fe de los mexicanos por dicho personaje y algunas de las tradiciones que se realizan con el objetivo de que cumpla alguna de las peticiones que le realizan.

“Santo Patrón” es una producción de Sergio Lizárraga, líder de Banda MS y aunque no se trata de un corrido, forma parte del llamado movimiento de las canciones tumbadas, aquellas en donde se habla de actividades ilícitas y de lujos, que cabe destacar es de los subgéneros más escuchados mundialmente en plataformas digitales.

“Saben bien que existo, pero no me han visto pa' darle a los pobres le robé a los ricos. Por más complicada esté la situación tengo fe y confío en el santo patrón, lo traigo en la cartera y me cuida donde quiera. Ahí voy, lo que le he pedido ya me lo cumplió, si hay algún problema pídale el favor al santo patrón. Voy a Culiacán, visito la lomita voy y dejo flores a la capillita Pa' que todo siga bien como hasta ahora por cada favor es una veladora”, dice parte de la canción.