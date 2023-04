Adrián Marcelo se burla de Richie O’Farrill y le manda fuerte mensaje: “Eres un animal insaciable”

Adrián Marcelo causó polémica en redes sociales durante las últimas horas debido a que realizó una especie de parodia sobre los lives realizados por Richie O’Farrill en los que se lanzó contra media escena cómica del stand up, además, aprovechó y le mandó un fuerte mensaje al “Maestro del Caos”, a quien terminó llamando "animal insaciable", por lo que en redes sociales se generaron todo tipo de reacciones en torno a las burlas del titular de “Radar” y “Hermanos de leche”.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que toda esta polémica inició en el segundo bloque de lives que realizó Richie O’Farrill el pasado lunes 24 de noviembre pues luego de destapar diversos secretos oscuros de diversas personalidades del stand up fue cuestionado sobre lo que pensaba de Adrián Marcelo y el comediante señaló que era muy probable que el regiomontano también violentara mujeres, además, criticó su comedia pues consideraba que no tenía límites.

“Otro que seguro violenta morras, pero no voy a hacer ningún chiste. Te voy a enseñar a través de un sketch la línea entre lo que es pasarse de ver… y lo que es dejar de ser chistoso, Adrián Marcelo y amigo, deja de ser tan agresivo, vengo de un día de simplemente abrirme en un tema y ha sido muy pesada la vibra, no me puedo imaginar lo que tú, cuando solo te poner a provocar con chistes”, fueron las palabras de Richie O’Farrill sobre Adrián Marcelo, quien en respuesta realizó una serie de videos en los que se burló sobre la neurosis y las adicciones que “El Master del Caos” reconoció padecer.

Además de los videos en cuestión, en los cuales imitó a Richie O’Farril y que fueron considerados por muchos como de mal gusto, el conductor de Multimedios le envió un fuerte mensaje en el que aseguró que le pondría límites a su comedía cuando el standupero hiciera lo mismo con su vida, además, se burló de sus adicciones y terminó llamándolo “Animal insaciable”.

“Qué onda Richie O’Farrill ¿cuándo me das un curso para imitar y entender mejor los límites de la comedia? Tengo clonazepam, cocaína, marihuana y alcohol a la mano, en fin, todo lo que necesitar para trabajar. Yo le pongo límites a mi comedia, tú pónselos a tu vida. Para lo único que te pediría un curso es para ver qué droga nueva me meto. Y no, no eres un genio, el peor daño que te han hecho tus “amigos” es hacerte pensar que lo eres. Tampoco eres un artista incomprendido. Eres un animal insaciable y ya. Ojalá te recuperes para que puedas ver desde afuera la mier… de persona en la que te convertiste” fue el fuerte mensaje que escribió Adrián Marcelo.

Cabe señalar que, tras este mensaje de Adrián Marcelo, Richie O’Farril ya no pudo responder pues todo parece indicar que su familia se apoderó de sus redes sociales y emitieron un comunicado en el que aseguraron que el comediante ya se encontraba supervisado y agradecieron la preocupación de sus fans.

“Queremos comunicar a toda la audiencia de Ricardo que su familia y un equipo cercano de profesionales, estamos cuidando de él y se encuentra bien. Muchas gracias por todas las muestras de apoyo, cariño y preocupación. Familia O’Farrill Lozano”, fue el comunicado difundido a través de las redes sociales del comediante.

