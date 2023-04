Los Dos Carnales apuestan por una emotiva balada ranchera para seguir en el gusto del público

La agrupación mexicana Los Dos Carnales siguen generando nuevos proyectos para permanecer en el gusto del público y complacer a los fanáticos que ya los acompañan en sus recorridos por la música ranchera, ahora lanzaron la pieza “Sigo en prisión” que a los pocos días de su estreno ya suma medio millón de reproducciones en YouTube.

“Sigo en prisión es una de las letras más emotivas de su carrera, corresponde a una “balada ranchera” que relata la historia de una persona que está tras las rejas y lucha todos los días por afrontar el pesado presente lejos de su familia, además de aquellos que lleva en el corazón y a los que lo quisieron ayudar.

“La letra es cruda y sincera; captura el dolor y el anhelo de una persona que extraña su hogar, su familia y la libertad que alguna vez tuvo. La melodía melancólica de la canción complementa perfectamente la letra, creando una experiencia auditiva poderosa y conmovedora. Si estás buscando una canción que toque tu corazón y te haga apreciar las cosas simples de la vida, no busques más y escucha ‘Sigo en prisión’ de Los Dos Carnales”, escribieron en un comunicado desde Afinarte Music, empresa que respalda el trabajo de los músicos.

Los Dos Carnales actualmente tienen más de 7 millones de oyentes mensuales solo en Spotify, pero cabe destacar que su música está en todas las plataformas, entre los temas más escuchados de su carrera están “Cabrón y vago”, “Vida ventajosa” y “El envidioso” por mencionar algunas de las piezas.

Poncho Quezada (cantante y bajo quinto), Imanol Quezada (segunda voz y acordeonista), Kevin Montemayor (batería), Alberto Cabral “El Pariente” (animador), Armando Hernández (bajo), son los músicos que integran Los Dos Carnales y quienes también han impregnado con su esencia cada uno de los proyectos que ahora suenan en radio, televisión e Internet.

Además, las celebridades siguen en una cuantiosa gira musical titulada “Del rancho para el mundo” la cual la llevarán a todo México, Estados Unidos y próximamente visitaran Colombia y Chile, aunque cabe destacar que donde ya se han presentado ha sido un gran éxito y han reunido más de 40 mil personas en un solo recinto.

“Y ya cayó la noche Yo sigo en prisión

Trato de pasar esta misión

Ya perdí la cuenta de tanto contar los días

Y nomás no hay hora de irme

De esta celda fría

Lágrimas grabadas en todas las cartas

que mi ama me manda

y al mirarlas sufro lentamente pues me puede

nunca le hice caso cuando cargaba la 9

y ella decía van a venir llevándote los policías

por no hacer caso y no saber ni lo que hacía

cuánta razón mi amá tenía

el tiempo ha pasado ni cuenta me di

ya muchos cumpleaños me perdí

hoy extraño aquel regaño que aplico mi padre

cando extraño a mis carnalas se me quita el hambre

la noción del tiempo un día se me borro

mucha gente afuera me olvido

nada más los míos son los que vienen a verme

a veces siento quebrarme, pero me hago el fuerte

y el policía me checa el tiempo

pa' dormir y pa' comidas

y espero el día para estar con mi familia

por tenerlos que no daría”