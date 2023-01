El corrido que narra lo que "El Grande" está declarando en contra de García Luna en Nueva York

En el regional mexicano hay varios exponentes que se desenvuelven en los corridos, aquellas piezas que cuentan la historia sobre el acontecer actual, hecho ficticio o hazaña importante, ahora que se habla del juicio en contra del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, ya hay una canción que describe todo lo que pasa en Nueva York.

Los músicos de Calibre 50 son los primeros que grabaron la canción que salió a la luz en 2018, es una composición de Edén Muñoz, quien en ese entonces era el vocalista de la agrupación, el tema después fue tomado por otras estrellas como Los Dos Carnales, versión que en la actualidad es muy popular.

En el corrido describen anécdotas de “Don Arturo”, Arturo Beltrán Leyva (5 de febrero de 1958 - 16 de diciembre de 2009), quien fue uno de los capos más importantes de la delincuencia y tráfico de drogas en México y Estados Unidos además, fue el líder del “Cártel de los Hermanos Beltrán Leyva”.

A la muerte de Arturo Beltrán Leyva fue Sergio Villareal Barragán “El Grande” quien tomó las riendas del equipo y se convirtió en uno de los principales operadores, tenía un alto mando igual que otros narcotraficantes como Édgar Valdez Villareal “La Barbie”. Entre las características que le fueron implicadas está lo cruel que fue con sus enemigos y que no soportaba la traición.

La decisión fue tomada

Y don Arturo era de palabra

Iba a pelearles, estaba claro

Al puro estilo Badiraguato

Que se entregara, nunca hizo caso

No me alcanzaron los santos

Para topar a un mundo de guachos

En Cuernavaca tembló la tierra

Por el que iban no era cualquiera

Casi por nadie un Beltrán Leyva

Don Arturo fue el primero

Y se les puso el pecho a las balas

Fueron cayendo, uno por uno

Se escucha un grito, que viva ‘el barbas’

Era ‘chalito’ por la ventana

Tampoco se fueron lizos

Nos los llevamos entre las patas

Y se fue uno, otros que siete

De todos modos, nunca la pierde

No dicen todo, no les conviene

Así es la vida del hombre

Cuando te envuelve la vida recia

Ganas y pierdes, lo más seguro

Todo es incierto, y más el futuro

Eran palabras de don Arturo.