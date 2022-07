El “corrido bélico” dedicado a “El Chapo” Guzmán con el que sus intérpretes suman 60 millones de reproducciones

El corrido “JGL” se ha colocado entre las canciones más populares de este 2022, se trata de un tema de regional mexicano interpretado por banda La Adictiva en colaboración con cantante y compositor Luis R. Conriquez.

El proyecto catalogado como “corrido bélico” actualmente suma más de 63 millones de reproducciones en Spotify y el video en YouTube más de 25 millones de visualizaciones, por lo que es uno de los proyectos más exitosos para el solista y la agrupación.

“JGL” es un corrido lanzado bajo el sello y producción de Anval Musien en el que hablan de la historia de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, por eso el nombre de la pieza incluye las iniciales del capo “JGL”, también toca el tema de los hijos del narcotraficante.

La letra es de la autoría de Geovani Cabrera y Kike Torres, La Adictiva y Luis R. Conriquez relatan algunos de los sucesos que marcaron la vida de uno de los narcotraficantes más buscados de México, las imágenes para la promoción fueron filmadas en locaciones de Mazatlán, Sinaloa, bajo la dirección de Daniel Ríos para Safari Films.

“Del Culiacanazo no les hablaremos porque no está permitido

Ese día no lo pintaron de rojo porque soltaron al hijo

De la montaña llegan los cheques

Y todos vienen firmados por JGL”